¿Quieres cambiar tu nombre por el de tu jugador de fútbol favorito? Esto es lo que dice el Reniec

La Copa del Mundo de este 2026 está a punto de terminar, y nombres y apellidos como el de Erling Haaland, Kylian Mbappé, Leonel Messi, Lamine Yamal o Harry Kane se han vuelto populares entre los nuevos padres de esta generación, pero también entre varias personas que sienten simpatía y representación.

Ante esta curiosidad, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), explica algunos conceptos legales que se tiene que tomar en cuenta antes de intentar cambiar tu nombre por el de tu jugador favorito.

Haaland, Yamal o Kane: ¿puedo cambiar mi nombre en el Reniec?

Si deseas cambiar tu nombre, sea cual sea la forma, se debe iniciar con un proceso judicial, el cual tendrás que justificar con tus argumentos, por ejemplo, si tu nombre te parece ofensivo o si tienes alguna afección psicológica, entre otros. A parte, deberás demostrar que no estás buscando evadir deudas ni responsabilidades.

Si solo deseas corregir errores ortográficos o algunas omisiones en el Documento Nacional de Identificación (DNI), puedes hacerlo a través de una vía administrativa, el Reniec o la vía notarial. Este proceso depende de la naturaleza del error, además de la documentación acreditada.

Sobre la vía administrativa a través del Reniec: se trata de un proceso que corresponde cuando existe evidentes errores mecanográficos que se puedes verificar en el acta de nacimiento o al comprarlo con otros documentos archivados en el registro de cada ciudadano.

El Reniec señala que la rectificación del acta de nacimiento no tiene costo y que el plazo de atención es alrededor de 30 días calendario. Sin embargo, en el caso de una rectificación en el DNI, cuesta 35 soles para los adultos mayores y 16 soles para los menores. Luego de iniciado el trámite, podrás consultar el estado de tu proceso dando clic AQUÍ y verificar si está al 100% para recoger del centro de locación que haz seleccionado.

Sobre la vía notarial: se trata de un procedimiento cuando se percibe un error que resulta evidente al comparar la partida de nacimiento con otros documentos del ciudadano, como partidas de bautizo y otras pruebas.

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