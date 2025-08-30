¿Quieres que tu batería dure más? Elimina esta aplicación

Extender la duración de la batería del celular se ha convertido en una preocupación constante para millones de usuarios. Con la gran variedad de aplicaciones disponibles, todos buscamos que el teléfono rinda el mayor tiempo posible a lo largo del día.

Sin embargo, ¿sabías que hay una aplicación que podría estar afectando seriamente el rendimiento de tu batería? En esta nota de Latina Noticias, conoce cuál es la app que más impacto tiene en la autonomía de tu dispositivo y evalúa si conviene desinstalar para optimizar su uso.

ESTA APLICACIÓN CONSUME MAYOR BATERÍA

Un estudio de la empresa suiza pCloud, especializada en almacenamiento en la nube, reveló que Facebook es la aplicación que más energía consume. La investigación señala que el elevado consumo de batería se debe a la gran cantidad de funciones que Facebook ejecuta en segundo plano, incluso cuando no está abierta.

Entre ellas destacan la actualización automática de contenido, las notificaciones en tiempo real, el funcionamiento del chat, la geolocalización, la sincronización de datos y las transmisiones en vivo. Es decir, todas estas tareas requieren un acceso a Internet y a los recursos del sistema.

El informe también identifica otras apps que consumen altos niveles de energía. Algunas de ellas son Tinder, Uber, Spotify, YouTube y Pokémon GO. Estas hacen un uso intensivo de la ubicación, reproducción de contenido en línea y actualizaciones permanentes.

Ante este panorama, los expertos recomiendan desinstalar o limitar el uso de estas apps si se busca una mayor duración de la batería a lo largo del día. Sin embargo, aún hay muchos usuarios que prefieren mantenerlo en el teléfono.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Patricia Portocarrero aquí: