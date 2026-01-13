Reniec anuncia campaña de DNI ELECTRÓNICO GRATUITO: conoce fechas de inicio, lugares y horarios

¿Estás buscando renovar tu DNI? El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), acaba de anunciar nuevas campañas de trámites de DNI electrónico gratis durante la temporada de verano de enero y febrero 2026.

Esta campaña apodada “Verano inclusivo”, busca que los ciudadanos se identifiquen debidamente y puedan ejercer sus derechos, además de acceder a otros servicios públicos del país, no solamente a los DNI. Es por ello que el Reniec también amplió sus horarios para atender la alta demanda de trámites que se han generado desde el inicio del 2026, ayudando a descongestionar los servidores.

Además, “Verano inclusivo” también contará con nuevos puntos de atención permanentes desde enero hasta febrero del 2026, como municipios, colegios e iglesias.

Campaña DNIE GRATIS: ¿cuáles son las fechas de inicio, lugares y horarios?

El inicio del “Verano inclusivo” de Reniec es distinto para cada departamento, provincia y distrito, por lo que los usuarios deberán de percatarse el momento ideal para asistir a los centros de atención, pues varían desde el 5 de enero hasta el 12 del mismo mes.

Esta características de las fechas también afecta a los horarios de atención, pero la mayoría se establecen de 8.45 a. m. hasta las 4.00 p. m. con algunas excepciones.

Para ver los lugares y cada diferencia de los horarios de atención, dale clic aquí.

VIDEO RECOMENDADO