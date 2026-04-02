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Reniec entregará DNI durante Semana Santa: agencias y horarios para recoger tu documento

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Reniec entregará DNI durante Semana Santa: agencias y horarios para recoger tu documento
Redacción Latina Noticias
Redacción Latina Noticias
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Durante los feriados de Semana Santa 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) habilitará agencias en Lima y otras regiones del país para la entrega de DNI ya tramitados y listos al 100%.

Esta medida permitirá que los ciudadanos cuenten con su documento vigente antes de las Elecciones Generales del 12 de abril. Actualmente, más de 700 000 DNI están disponibles para recojo a nivel nacional.

AGENCIAS HABILITADAS PARA RECOJO DE DNI

Las agencias habilitadas atenderán de la siguiente manera:

  • Jueves 2 de abril: 64 oficinas habilitadas en Lima, La Libertad, Ica y otras regiones.
  • Viernes 3 de abril: 62 sedes disponibles en Lima, Cajamarca, Áncash y más regiones.
  • Sábado 4 de abril: 97 agencias abiertas a nivel nacional.
  • Domingo 5 de abril: 58 oficinas habilitadas para la entrega de DNI.

Los ciudadanos deben verificar si su documento está listo en la web oficial de Reniec y confirmar el horario de atención antes de acudir.

Esta medida busca garantizar que los peruanos puedan realizar trámites, gestiones personales, acceder a servicios y, especialmente, votar sin inconvenientes, asegurando que todos los electores cuenten con su DNI actualizado durante las festividades de Semana Santa 2026.

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