Reniec entregará DNI durante Semana Santa: agencias y horarios para recoger tu documento

Durante los feriados de Semana Santa 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) habilitará agencias en Lima y otras regiones del país para la entrega de DNI ya tramitados y listos al 100%.

Esta medida permitirá que los ciudadanos cuenten con su documento vigente antes de las Elecciones Generales del 12 de abril. Actualmente, más de 700 000 DNI están disponibles para recojo a nivel nacional.

AGENCIAS HABILITADAS PARA RECOJO DE DNI

Las agencias habilitadas atenderán de la siguiente manera:

Jueves 2 de abril: 64 oficinas habilitadas en Lima, La Libertad, Ica y otras regiones.

64 oficinas habilitadas en Lima, La Libertad, Ica y otras regiones. Viernes 3 de abril: 62 sedes disponibles en Lima, Cajamarca, Áncash y más regiones.

62 sedes disponibles en Lima, Cajamarca, Áncash y más regiones. Sábado 4 de abril: 97 agencias abiertas a nivel nacional.

97 agencias abiertas a nivel nacional. Domingo 5 de abril: 58 oficinas habilitadas para la entrega de DNI.

Los ciudadanos deben verificar si su documento está listo en la web oficial de Reniec y confirmar el horario de atención antes de acudir.

Esta medida busca garantizar que los peruanos puedan realizar trámites, gestiones personales, acceder a servicios y, especialmente, votar sin inconvenientes, asegurando que todos los electores cuenten con su DNI actualizado durante las festividades de Semana Santa 2026.

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Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

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