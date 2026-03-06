Reniec programa entrega de DNI en agencias de Lima: en qué fechas lo hará

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que este sábado 7 y domingo 8 de marzo habilitará la atención en diez de sus oficinas registrales en Lima para facilitar el recojo del Documento Nacional de Identidad (DNI).

La medida busca atender la alta demanda generada por la cercanía de las Elecciones 2026. Además, según informó la entidad, la apertura extraordinaria permitirá descongestionar la atención de lunes a viernes y concentrar la entrega de los DNI tramitados durante el fin de semana.

El 7 de marzo atenderán las sedes de Independencia, Miraflores, Chosica, Santa Anita, San Juan de Lurigancho, Huacho y Cañete, desde las 8:45 a. m. hasta las 2:00 p. m. En tanto, el 8 solo abrirán las oficinas de Miraflores e Independencia, de 8:45 a. m. a 12:00 p. m.

Es importante mencionar que el Reniec recordó que los ciudadanos pueden verificar si su documento está listo para recojo mediante su plataforma virtual, donde el estado del trámite debe aparecer al 100 %.

