Yo Soy GRANDES BATALLAS: Gilberto Santa Rosa cerró la jornada con una gran presentación

El último versus de la jornada enfrentó a Pedro Fernández con Gilberto Santa Rosa en un duelo que terminó con una clara victoria para el intérprete salsero. Desde su presentación, el consagrado destacó por su precisión y dominio escénico.

El jurado no dudó en resaltar su desempeño. “Muy consistente, muy preciso, muy dominante”, comentaron, valorando su control vocal y seguridad en el escenario. Incluso fue considerada la mejor actuación de la noche. “Sin discusión, me parece que es la mejor de la noche”, señalaron, dejando clara la diferencia frente a su contrincante.

En contraste, Pedro Fernández recibió observaciones técnicas. “No está el timbre, no está el color, no está la suavidad”, indicaron, cuestionando su ejecución. También señalaron errores estratégicos. “Sorprendiste al público y no de buena manera… estrategia, no talento”, añadieron.

Finalmente, el veredicto fue contundente. Gilberto Santa Rosa se quedó con la victoria y cerró la jornada como uno de los mejores de la noche.

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