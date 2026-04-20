Cristorata es declarado persona no grata en Cusco y es denunciado por racismo

Luego de que el influencer y streamer Cristopher Viena, más conocido como “Cristorata”, sea denunciado por varias comunidades por insultar, con connotaciones racistas, a la ciudadanía peruana, el alcalde provincial del Cusco, Luis Beltrán Pantoja Calvo, informó que, como respuesta institucional, se le otorgue el estatus de persona no grata dentro de la jurisdicción.

“Estos hechos representan una grave afrenta a nuestra identidad cultural y a los principios de respeto e inclusión que sustentan nuestra convivencia”, enfatiza la entidad sobre el agravio del streamer.

En ese contexto, la municipalidad cusqueña inició acciones legales contra “Cristorata”, que será formalizada a través del Ministerio Público por la Procuraduría Municipal.

Con esta nueva denuncia, se suman los cargos hechos por la misma Fiscalía, la organización de deudos de la masacre en el sur del país en el periodo de gobierno de Dina Boluarte, y del abogado Dennis Llamoca Chillca. Todos concuerdan que el influencer realizó la presunta comisión del delito contra la humanidad en la modalidad de discriminación e incitación a la discriminación.

Tras la imposición de esta sanción, “Cristorata” publicó en su cuenta oficial de X un mensaje instigador donde pregunta a su audiencia si debe realizar un IRL (transmisión en vivo desde un lugar) en Machu Picchu.

VIDEO RECOMENDADO