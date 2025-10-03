Retiro AFP 2025: cómo consultar tu saldo antes de registrar la solicitud

El Gobierno aprobó el octavo retiro de fondos de las AFP, que permitirá a los afiliados disponer de hasta 4 UIT (S/21 400). El registro de solicitudes iniciará el 21 de octubre, siguiendo un cronograma organizado según el último dígito del DNI, con el fin de evitar la congestión en la plataforma.

Antes de registrar la solicitud, es importante que cada afiliado conozca el monto acumulado en su fondo de pensiones, ya que esta información resulta clave para tomar una decisión financiera responsable. Por ello, descubre cómo consultar tu saldo antes de acceder a tu dinero.

CONSULTA TU FONDO DE PENSIONES: ASÍ PUEDES SABER TU SALDO

Las cuatro administradoras de fondos de pensiones (AFP Integra, Prima, Profuturo y Habitat) han habilitado canales digitales seguros para que sus usuarios puedan revisar en línea el estado de cuenta actualizado.

AFP Integra: Ingresa a www.afpintegra.pe/iniciar-sesion e inicia sesión con tus credenciales para consultar tu saldo disponible.

Prima AFP: Accede a miespacio.prima.com.pe y selecciona “Mi cuenta” para ingresar con tu DNI y contraseña personal.

AFP Profuturo: Revisa tu estado de cuenta en enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada siguiendo los pasos de inicio de sesión.

AFP Habitat: Ingresa a www.afphabitat.com.pe/mi-cuenta y consulta en línea el detalle de tu fondo.

El proceso de retiro AFP 2025 contempla que los afiliados puedan disponer de sus fondos de manera parcial o total, hasta el límite de 4 UIT. Una vez registrada la solicitud, las AFP tienen un plazo máximo de 30 días calendario para realizar el primer desembolso.

De esta manera, se recomienda a los afiliados revisar con anticipación su saldo y evaluar las implicancias de disponer de este dinero, dado que afecta directamente el ahorro destinado a la jubilación.

