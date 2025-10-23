Retiro AFP: conoce la fecha límite de retiro según el día de tu solicitud

Tras el inicio oficial del octavo retiro de fondos de las AFP, el martes 21 de octubre de 2025, cientos de afiliados ya comenzaron a enviar sus solicitudes para retirar hasta 4 UIT (S/21.400) de sus cuentas individuales. El proceso se realiza de manera completamente virtual y los primeros en acceder son los afiliados cuyo número de documento termina en letra, seguido de los dígitos del 0 al 9, según el cronograma establecido.

Cada administradora ha habilitado una plataforma específica para que los afiliados puedan realizar el trámite de forma segura.

AFP Integra: a través de su agencia virtual en https://agenciadigital.afpintegra.pe/

Profuturo AFP: en https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada/login

Prima AFP: mediante el enlace https://retiro.prima.com.pe/login

AFP Hábitat: en https://retiro.afphabitat.com.pe

¿CUÁNDO LLEGARÁ EL PRIMER DEPÓSITO DEL RETIRO DE AFP?

De acuerdo con la norma, el primer depósito de 1 UIT (S/5.350) debe realizarse en un plazo máximo de 30 días calendario luego de haber ingresado la solicitud. Por ejemplo, quienes tramitaron el retiro el martes 21 de octubre, recibirán el primer abono como fecha límite el jueves 20 de noviembre de 2025, aunque podría efectuarse antes.

Cada siguiente UIT se entregará también en un plazo máximo de 30 días contados desde el depósito anterior. En resumen, los pagos se distribuyen así:

Primera UIT: en máximo 30 días tras la solicitud.

Segunda UIT: 30 días después de la primera.

Tercera UIT: 30 días después de la segunda.

Cuarta UIT: 30 días después de la tercera.

FECHA LÍMITE Y PERIODO LIBRE PARA EL RETIRO

El cronograma de solicitudes se extiende hasta el martes 18 de noviembre, fecha en la que todos los afiliados habrán tenido su turno para registrar la solicitud según el último dígito del DNI. Luego, habrá un periodo libre, del jueves 4 de diciembre de 2025 al viernes 16 de enero de 2026, en el que cualquier afiliado podrá ingresar su pedido sin restricción por número de documento.Para realizar el trámite, los afiliados deberán tener listos los siguientes datos:

Número de DNI , además de otros datos personales. Clave web de la AFP, que debe estar actualizada para evitar demoras. Número de cuenta bancaria activa, donde se depositará el dinero.

El retiro solo podrá hacerse a través de entidades financieras autorizadas; si el afiliado no tiene una cuenta en ellas, deberá abrir una antes del proceso.

Las entidades financieras donde se podrá recibir el dinero del retiro AFP son:

BCP

BBVA

Interbank

Scotiabank

Banbif

Banco Falabella

Caja Huancayo

Banco de la Nación (solo en localidades donde no haya otra opción disponible).

El proceso continuará hasta inicios de 2026

El retiro AFP 2025 se extenderá hasta inicios del 2026, considerando el periodo libre y los tiempos máximos de desembolso por cada UIT. Las AFP tienen la obligación de no superar las fechas límite establecidas, aunque pueden realizar los depósitos de forma anticipada.

