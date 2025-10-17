Retiro de fondos de AFP: ¿se podría acceder a más de S/21,400 a partir del 2026?

La fecha para empezar a presentar las solicitudes para el octavo retiro de fondos de la AFP es el martes 21 de octubre y es posible acceder hasta 4 UIT’s, es decir, S/21,400. Esto teniendo en cuenta que la UIT actualmente está valorizada en S/ 5,350. Sin embargo, hay quienes se preguntan si conviene esperar unos meses para iniciar el trámite. En esta nota de Latina Noticias te explicamos el motivo.

VALOR DE LA UIT AUMENTARÍA EN EL 2026

Se proyecta que el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) podría aumentar hasta S/5,400, influenciado por la inflación proyectada y el crecimiento económico del país. Este incremento es un proceso anual que ajusta la UIT a las condiciones económicas, afectando impuestos, multas y otros procedimientos tributarios.

En ese sentido, convendría esperar unos meses y retirar la AFP en 2026, ya que el aumento de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) en enero de 2026 podría permitir un retiro de hasta S/21,600 en lugar de los S/21,400 disponibles si se solicita este año.

Aunque las solicitudes de retiro se pueden presentar a partir del 21 de octubre de 2025, hay una “ventana libre” que comienza el 4 de diciembre del 2025, por lo que esperar a enero del 2026 puede ser beneficioso para acceder a un monto mayor.

FACTORES A CONSIDERAR

Valor de la UIT: El monto máximo de retiro (hasta 4 UIT) se calcula con base en el valor de la UIT vigente al momento de la solicitud. Si la UIT aumenta en enero de 2026 a S/5,500, por ejemplo, el monto máximo se incrementaría hasta S/22,000.

Cronograma de solicitudes: El periodo de solicitud se extiende desde el 21 de octubre de 2025 hasta el 16 de enero de 2026. Hay una fase inicial por dígito de DNI y luego una “ventana libre” para todos los afiliados a partir del 4 de diciembre de 2025.

Desembolsos: Los desembolsos se realizan en cuatro partes, aproximadamente cada 30 días, después de la aprobación de la solicitud. Si se espera a enero de 2026, los pagos también se realizarán en 2026.

RECOMENDACIONES

Para quienes buscan el monto máximo: Solicita el retiro en enero del 2026 para beneficiarse del nuevo valor de la UIT y potencialmente obtener un monto total de hasta S/22,000.

Para quienes necesitan el dinero de manera urgente: Solicita el retiro a partir del 21 de octubre del 2025, siguiendo el cronograma por DNI o aprovechando la “ventana libre” a partir del 4 de diciembre del 2025.

