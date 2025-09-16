San Marcos: nuevas fechas del examen de admisión 2026-I
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) dio a conocer las nuevas fechas para el Examen de Admisión 2026-I, proceso que fue suspendido el 11 de septiembre debido a la toma de la sede universitaria.
Aquel día, las autoridades de esa casa universitaria informaron que el Examen de Admisión 2026-I quedaba suspendido “debido a actos de violencia y vandalismo perpetrados por personas ajenas a la institución”.
Mediante un comunicado, la Universidad San Marcos indicó que esta medida fue tomada para “salvaguardar la seguridad e integridad de toda la comunidad universitaria y de las instalaciones”.
NUEVA FECHAS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 2026-I
A través de un comunicado, la Universidad San Marcos detalló que las nuevas fechas para rendir la prueba de selección para ingresar son el 4, 5, 11 y 12 de octubre del 2025.
El sábado 4 de octubre estará orientado a:
- Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión.
- Área D: Humanidades y ciencias jurídicas y sociales.
El domingo 5 de octubre:
- Área B: Ciencias Básicas.
- Área C: Ingeniería.
El sábado 11 de octubre:
- Área A: Ciencias de la Salud – (excepto Medicina Humana).
El domingo 12 de octubre:
- Área A: Ciencias de la Salud – EP Medicina Humana.
Todos los postulantes inscritos para el Examen de Admisión del Proceso 2026-I deberán acudir a la ciudad universitaria en los horarios ya definidos para ser parte del proceso de selección universitario más grande y esperado del país.