SBS declaró la disolución de dos cooperativas de ahorro y crédito

jcastillo@latina.pe
jcastillo@latina.pe
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dispuso la disolución de las cooperativas de ahorro y crédito Líderes Emprendedores Red Nacional y Nuevo Milenio Limitada, tras confirmar la pérdida total de su capital social y de la reserva cooperativa. Ambas entidades fueron retiradas del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a captar recursos del público.

Mediante la Resolución SBS N.º 03366-2025, la institución designó a Aldo Erick Rojas Sánchez como administrador temporal principal, y a Ricardo Rey Méndez Tapia como alterno, para conducir la disolución de Líderes Emprendedores Red Nacional.

A través de la Resolución SBS N.º 03367-2025, se nombró a Johnny José Luis Cortez Misad como administrador principal y a Karen Cerna Guillén como alterna, encargados del cierre de Nuevo Milenio Limitada.

Los administradores contarán con facultades plenas para determinar el patrimonio real de las cooperativas y convocar a la Asamblea General, limitada a los asuntos señalados en las resoluciones.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

La norma establece que, siempre que existan recursos disponibles, los representantes podrán:

  • Pagar obligaciones pendientes.

  • Realizar cobranzas a favor de las cooperativas.

  • Iniciar o continuar procesos judiciales, arbitrales y administrativos.

  • Suscribir contratos y ejecutar actos vinculados al proceso de disolución.

  • Abrir o cerrar cuentas bancarias, realizar depósitos y retiros, emitir y cobrar cheques.

  • Administrar certificados a plazo y otras operaciones financieras, con el fin de garantizar una adecuada liquidación de las entidades.

