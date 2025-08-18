Temas
SBS disuelve nueva cooperativa de ahorro y crédito: aquí los detalles

Tendencias
Felipe Morales
Felipe Morales
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) declaró la disolución de una nueva cooperativa de ahorro y crédito por encontrarse incursa en la causal de inactividad. Se trata de Aprocredi Limitada.

Mediante Resolución SBS N° 02842-2025, publicada en el diario oficial El Peruano, se excluyó a Aprocredi Limitada del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público.

La norma también indica que, a partir de la fecha, quedan prohibidas las siguientes acciones respecto a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Aprocredi Limitada:

  • Iniciar en su contra procesos judiciales o administrativos para el cobro de acreencias a su cargo.
  • Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales dictadas en su contra.
  • Constituir gravámenes sobre algunos de sus bienes en garantía de las obligaciones que le conciernen.
  • Hacer pagos, adelantos o compensaciones, o asumir obligaciones por cuenta de ella, con los fondos o bienes que le pertenezcan y se encuentren en poder de terceros.
  • Constituir medida cautelar contra sus bienes.

La SBS designó a Alayn Frank Valer Ttito y Raúl Rolando Soto Salas como administradores temporales, principal y alterno, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Aprocredi Limitada.

La norma faculta a los administradores temporales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Aprocredi Limitada para que, en representación de la SBS, realicen los actos necesarios para llevar adelante la disolución de la mencionada cooperativa.

