¿Quién es África Barbadillo? La artista que lleva música a los cementerios para homenajear a los fallecidos

África Barbadillo, conocida como la “Sonera del Callao”, visita los cementerios del Callao para rendir homenaje a los fallecidos junto a sus familiares, llevandoles música y alegría.

Su historia comenzó cuando la madre de un amigo de infancia, quien había fallecido a los 18 años a causa del cáncer y era músico, le pidió que cantara “Happy Birthday” en su cumpleaños. El momento fue grabado y posteriormente se viralizó en TikTok.

Desde entonces, África convirtió esta forma de homenajear a los seres queridos en una tradición. En sus presentaciones interpreta las canciones que disfrutaban los fallecidos y acompaña a las familias en una celebración marcada por el cariño y los recuerdos. “Acá no hay pena, todo es música, todo es alegría y todo es amor”, cuenta la cantante, quien asegura que su pasión por la música viene de sus abuelas y que el ritmo lo heredó de su madre.

Durante una de sus presentaciones en el Callao, África demuestra que para muchas familias despedir a sus seres queridos también puede significar celebrar la vida que tuvieron. Entre canciones, bailes y sonrisas, los familiares recuerdan a quienes partieron haciendo aquello que más disfrutaban.

Para África, la muerte no tiene por qué ser sinónimo únicamente de tristeza: también puede ser una oportunidad para celebrar el amor y los recuerdos que permanecen.

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