Mario Hart responde a Korina Rivadeneira y niega haberla presionado económicamente

Luego de la polémica entre la pareja después de haber expuesto públicamente detalles de su relación y separación, Mario Hart respondió a las declaraciones de Korina Rivadeneira, la madre de sus hijos, y dio su versión sobre los acuerdos económicos que mantenían como pareja.

Korina contó que durante su relación ambos asumían por igual los gastos del hogar, lo cual fue uno de los principales puntos de discusión en la polémica, mientras que Mario aseguró que esta distribución fue un acuerdo entre ambos y negó haberla obligado a trabajar durante su embarazo o después de dar a luz. Explicando que durante la pandemia se encontraba prácticamente sin trabajo, mientras que Korina comenzó a recibir propuestas laborales. Según su versión, ambos decidieron cómo afrontar los gastos familiares en ese contexto.

Otro de los temas que generó controversia fue la posibilidad de separarse. Korina afirmó que una respuesta de Mario sobre su hija le provocó temor. Él reconoció que en algún momento habló de quedarse con su hija si terminaban, pero negó haberla amenazado y aseguró que, cuando finalmente se separaron, acordaron que sus hijos permanecerían con ella.

En medio del debate, una psicóloga clínica explicó que una relación no debería medirse únicamente por el dinero, sino también por el apoyo emocional, las responsabilidades domésticas y el cuidado de los hijos. Además, destacó que los acuerdos de pareja pueden cambiar según las circunstancias.

Mario, por su parte, aseguró que no considera a Korina una mala persona y expresó su deseo de que la polémica no continúe afectando a ambos ni a sus hijos.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.