‘Softys Contigo’: el programa con un propósito sostenible

Softys, la empresa de productos de higiene y cuidado personal extiende su propósito de cuidado hacia las comunidades en las que opera, a través de Softys Contigo. El gerente general de dicha compañía, Andrés Ortega Méndez, explicó sobre el impacto positivo que este programa viene generando.

“Nosotros estamos dedicados a desarrollar marcas que entreguen el mejor cuidado que las personas necesitan en su día a día y en cada etapa de sus vidas. Participamos en los segmentos de cuidado personal, en lo que tiene que ver con cuidado femenino, incontinencia, cuidado del bebé y toda la parte de productos tissue para el cuidado personal”, indicó Ortega.

Asimismo, señaló que la compañía, a través de su Estrategia de Sostenibilidad 2024-2028, ha definido cuatro frentes movilizadores para el negocio. “El primero son las personas, el segundo es la cadena de abastecimiento, el tercero es el eje medioambiental y el cuarto tiene que ver con el impacto en nuestras comunidades”, agregó.

LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA ‘SOFTYS CONTIGO’

El programa ‘Softys Contigo’ desarrolla proyectos en base a tres ejes de acción: Acceso a agua y saneamiento, educación en higiene y ayuda oportuna. Ortega comenta que los esfuerzos del primer eje priorizan la zona de influencia de su planta en San Vicente, Cañete, conformada por una comunidad rural que no tiene acceso a agua potable ni saneamiento adecuado.

“Hemos beneficiado a más de 4,000 personas con soluciones de potabilización de agua. Nuestra zona de influencia es alrededor de 4–5 km a la redonda de nuestra planta. Nuestro objetivo es que hagamos el cubrimiento del 100% de esas comunidades alrededor de nuestra planta al año 2028”, explicó.

El gerente general señaló también su alianza con Techo Perú: “tenemos otras soluciones que tienen que ver con el almacenamiento a través de torres de agua y la instalación de unos sitios de lavado de manos que van acompañados no únicamente con el montaje de la infraestructura, sino también con iniciativas de educación continua para esas comunidades en lo que tiene que ver con los temas de protección femenina, los temas de incontinencia, los temas de cuidado de bebé y, muy importante, todo el tema de aseo e higiene”.

