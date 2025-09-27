¿Vas a retirar tu AFP? Actualiza estos datos para acceder hasta 21 400 soles

Con la próxima publicación del reglamento de la SBS sobre la Ley del octavo retiro de fondos de AFP, millones de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) podrán acceder hasta a 4 UIT (S/21,400) de sus cuentas individuales.

Ante ello, tanto Prima AFP como Profuturo AFP han recordado a los afiliados que, dado que el proceso probablemente se realizará de manera virtual, es indispensable contar con la clave web vigente y los datos de contacto actualizados.

Estos elementos serán necesarios para ingresar a la plataforma en la fecha asignada y presentar la solicitud. Si se replica el procedimiento del séptimo retiro, bastará con acceder al portal correspondiente con el DNI y la clave web de cada usuario.

Sin embargo, muchas personas podrían enfrentar problemas si olvidaron su contraseña o cambiaron de correo electrónico sin actualizarlo en el sistema, lo que impediría recibir notificaciones a tiempo.

Por ello, las AFP recomiendan dos pasos clave:

Actualizar la clave web : En caso de haberla olvidado, se puede cambiar directamente en el portal o aplicativo de la AFP correspondiente.

: En caso de haberla olvidado, se puede cambiar directamente en el portal o aplicativo de la AFP correspondiente. Revisar los datos de contacto: Asegurarse de que el correo electrónico y el número de celular registrados estén vigentes permitirá recibir los avisos oficiales sobre el cronograma de retiros y otras notificaciones.

Este octavo retiro, como en anteriores ocasiones, será un proceso masivo. Estar preparado con la información correcta permitirá que los afiliados puedan disponer de sus fondos de manera rápida y sin contratiempos.

