Viernes 2 de mayo es día no laborable por el Día del Trabajo: ¿habrá clases en los colegios?

El jueves 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo en todo el país por lo que es un día feriado en el calendario y millones de trabajadores no laboran dicho día. Asimismo, el gobierno de Dina Boluarte decretó el viernes 2 de mayo como día no laborable, haciendo que haya un feriado largo en el Perú.

Ante esta medida, miles de padres de familias y estudiantes tienen la consulta si habrá clases el viernes 2 de mayo al ser día no laborable. La respuesta es no, pues este viernes no habrá clases en los colegios nacionales ya que el día no laborable aplica para el sector público.

Es decir, los profesores y personal administrativo no trabajarán ese día por lo que las clases escolares quedan suspendidas hasta el lunes 5 de mayo en todo el país. Cabe mencionar que los colegios privados deberán informar a sus alumnos y trabajadores si tomarán el viernes 2 de mayo como día no laborable y así poder recuperar las horas en los próximos días.

El viernes 2 de mayo como día no laborable fue oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 042-2025-PCM. Al ser feriado largo, miles de personas aprovecharán en salir de viaje a destinos cercanos y así fomentar el turismo.

