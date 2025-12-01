Aniquem realizó exitosa campaña quirúrgica para pacientes con secuelas de quemaduras

La Asociación de Ayuda al Niño Quemado – Aniquem, en coordinación con el Hospital Regional de Lambayeque, llevó a cabo una importante campaña quirúrgica reconstructiva, beneficiando a 18 pacientes con secuelas graves de quemaduras. Durante cuatro días consecutivos, se operó a un promedio de 4 pacientes por día, priorizando los casos más complejos y funcionalmente limitantes.

Las intervenciones que incluyeron liberación de contracturas, injertos, colgajos y reconstrucciones avanzadas tuvieron una duración aproximada de 3 a 4 horas por paciente, dependiendo de la gravedad y características de cada lesión segun en las declaraciones del Dr. Raúl Rodríguez, presidente de Aniquem; “Muchos pacientes viven con secuelas que no les permiten rehabilitarse completamente de la lesión adquirida. Observamos cicatrices rígidas, deformantes y limitantes. En Aniquem tratamos tanto las secuelas quirúrgicas como las cicatrices que afectan movimiento y funcionalidad”.

“Las prendas elásticas de compresión, son esenciales para evitar cicatrices hipertróficas y queloides. En niños deben usarse entre año y medio y dos años; en adultos, entre seis meses y un año. Desarrollamos y entregamos gratuitamente estas prendas porque deben usarse las 24 horas del día. Hace 26 años fundamos Aniquem porque las familias no podían costear rehabilitaciones tan largas. Nuestro compromiso es que ningún paciente quede sin la oportunidad de reconstruir su vida. Seguiremos llegando a más regiones del país”, refirió el Dr. Rodríguez.

Por su parte el Dr. D’Angelo, director del Hospital Regional de Lambayeque comentó: “Hemos reactivado un espacio dedicado exclusivamente a la atención de pacientes con secuelas de quemaduras. La fase reconstructiva es la más difícil: cicatrices, deformaciones severas y limitaciones que requieren un equipo multidisciplinario altamente especializado”.

“Atendimos pacientes con deformaciones que les impedían caminar o mover brazos. Las reconstrucciones han incluido injertos, colgajos y liberaciones complejas, con cirugías que duraron entre tres y cuatro horas por caso. El SIS permitirá que los tratamientos posteriores continúen, asegurando la rehabilitación integral que cada paciente necesita, con el apoyo permanente de Aniquem”, expresó, el Dr. D’Angelo.

Aniquem, institución con 26 años de trayectoria en la rehabilitación integral del paciente quemado, a través de programas de prevención, tratamiento reconstructivo, rehabilitación física, soporte emocional y producción de prendas compresivas hechas a medida, continúa transformando vidas y construyendo un país donde ningún sobreviviente de quemaduras quede sin la oportunidad de sanar.

