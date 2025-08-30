Arrestan al cantante surcoreano de “Gangnam Style”: por qué razón

El cantante surcoreano PSY fue detenido en Seúl tras ser acusado de poseer medicamentos recetados ilegalmente. Según la agencia Yonhap, el artista de 47 años está bajo investigación junto con un médico de un hospital universitario.

Ante esta situación, se sospecha que el autor del “Gangnam Style” involucró a terceras personas para obtener medicamentos como Xanax y Stilnox, utilizados para tratar la ansiedad y los trastornos del sueño, sin consultas médicas presenciales.

En Corea del Sur, la posesión de estos fármacos sin la debida receta es un delito. P Nation, la agencia de Psy, ha confirmado que el cantante padece un trastorno crónico del sueño y que toma somníferos recetados.

Sin embargo, admitió que en algunos casos los medicamentos fueron recogidos por terceros. La policía está revisando su historial médico para determinar la legalidad de la posesión de los fármacos.

