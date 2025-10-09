Así informó la prensa internacional el ataque a balazos contra Agua Marina

Un hecho lamentable. En Chorrillos, la agrupación musical de cumbia Agua Marina fue atacada a balazos durante un concierto, donde sicarios, a bordo de una moto, realizaron alrededor de 25 disparos desde la pista cercana al escenario.

Cuatro integrantes resultaron heridos, incluidos los hermanos fundadores Manuel y Luis Quiroga, mientras otros músicos y asistentes quedaron fuera de peligro. La balacera fue cubierta por varios medios internacionales, quienes destacaron la violencia del hecho.

ASÍ INFORMARON LOS MEDIOS INTERNACIONALES EL ATAQUE CONTRA AGUA MARINA

