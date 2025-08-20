Auto de Google Street View recorre el Perú: mira aquí las ciudades elegidas

Este 2025, el auto de Google Street View está en el Perú recopilando nuevas fotos para alimentar Google Maps con imágenes actualizadas de las calles de nuestro país.

Con un sistema de cámaras en el techo, el automóvil de Google Street View es el equipo más utilizado para recopilar imágenes. A la fecha, ha cubierto más de 10 millones de kilómetros en todo el mundo. Para determinar las fechas de visitas a las diversas ciudades, Google toma en cuenta el clima y la densidad de población.

También hay un sistema de cámara portátil que se puede usar como mochila o se puede instalar en la parte superior de una camioneta, una moto de nieve o una motocicleta. Esta tecnología se usa para recopilar imágenes de calles angostas o en lugares a los que se puede llegar únicamente a pie, como la ciudadela inca Machu Picchu.

Para relacionar cada foto con su ubicación geográfica en el mapa, Google combina las señales de los sensores del automóvil que registran los datos del GPS, la velocidad y la dirección. Con ello, reconstruye la ruta exacta del automóvil. Posteriormente, se crean imágenes en 360 grados y se usan algoritmos para suavizar las uniones y generar una transición perfecta.

AUTO DE GOOGLE: PRÓXIMOS RECORRIDOS EN PERÚ

De acuerdo a Agencia Andina, el auto de Google Street View visitará hasta diciembre las siguientes ciudades del Perú:

Amazonas: Chachapoyas, Pedro Ruiz, Pomacochas.

Áncash: Carhuaz, Huaraz, Recuay, Yungay.

Ayacucho: Ayna.

Barranca: Ocros.

Cajamarca: Cajabamba.

Junín: Junín.

La Libertad: Huamachuco, Santiago de Chuco.

Moquegua: Ilo.

Puno: Huancané, Juliaca.

San Martín: Moyobamba, Nueva Cajamarca, Rioja, Soritor.

En el 2024, el auto de Google Street View recorrió Ancón, así como las ciudades de Huánuco y La Unión. Al sur visitó Ica, Nasca y Marcona, así como Arequipa, Callalli, Chivay, Jaquí y Majes. Luego pasó por Tarapoto, Juanjuí, Tocache y otras localidades de San Martín.

Durante el 2025 también se registró visitas a Arequipa, Lambayeque, además de Aguas Calientes, Ollantaytambo, Cusco, Pichari y Urcos. Al revisar Google Maps y Street View, los usuarios podrán ver la fecha exacta en la que se tomó cada foto.

VIDEO RECOMENDADO