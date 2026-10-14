Pagan hasta 2.500 euros al mes por ir a contar pingüinos a la Antártida: Aquí los detalles

Una organización británica contrata trabajadores para acudir a la Antártida durante una temporada, con salarios mensuales de entre 1.700 y 2.500 euros. La iniciativa pertenece a UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT), una fundación que recluta cada año a un equipo reducido para desarrollar distintas actividades en una base histórica rodeada de hielo y colonias de pingüinos.

El empleo incluye atención a turistas, conservación del patrimonio histórico y monitoreo de la fauna antártica. Además de la remuneración, la entidad proporciona alojamiento, alimentación y ropa especializada para afrontar las bajas temperaturas.

Los candidatos seleccionados han tenido que adaptarse a condiciones de vida exigentes, con infraestructura limitada, temperaturas extremas y labores que requieren resistencia física, compromiso y capacidad para convivir en un entorno aislado.

Actualmente, la fase de convocatoria para la temporada 2026-2027 ya concluyó, por lo que será necesario esperar unos meses a que se aperture un nuevo proceso de selección para la temporada 2027-2028. Puedes revisar los procesos en la página web de UKAHT.

¿Dónde está la base antártica que busca trabajadores?

El puesto se encuentra en la isla Goudier, dentro del archipiélago Palmer, en la Antártida. Allí se ubica Port Lockroy, una antigua instalación militar británica construida en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial, como parte de la Operación Tabarín.

La base dejó de funcionar en 1962 y permaneció abandonada hasta que fue restaurada años después. En la actualidad, está reconocida como Sitio y Monumento Histórico y alberga un museo, una tienda de recuerdos y la conocida oficina postal Penguin Post Office.

Entre noviembre y marzo, Port Lockroy recibe miles de turistas que llegan a bordo de cruceros de expedición. Durante esos meses, el personal se ocupa de atender al público, conservar las instalaciones y garantizar el funcionamiento diario del lugar.

¿Qué tareas hay que realizar en la base de la Antártida?

Los puestos disponibles combinan funciones turísticas, administrativas y de conservación ambiental. Entre las principales responsabilidades se encuentran:

Atención a visitantes: recibir a los turistas y explicarles la historia y las características de la base.

recibir a los turistas y explicarles la historia y las características de la base. Gestión de la tienda de recuerdos: organizar el inventario y vender productos a los pasajeros de los cruceros.

organizar el inventario y vender productos a los pasajeros de los cruceros. Procesamiento de correspondencia: clasificar, sellar y preparar las cartas y postales enviadas desde la oficina postal antártica.

clasificar, sellar y preparar las cartas y postales enviadas desde la oficina postal antártica. Monitoreo de pingüinos: colaborar en los censos de la colonia que habita la isla y registrar información sobre su evolución.

colaborar en los y registrar información sobre su evolución. Mantenimiento de las instalaciones: realizar tareas de limpieza, conservación y acondicionamiento de los espacios.

A lo largo de cada temporada, el equipo puede gestionar más de 80.000 postales procedentes de uno de los territorios más remotos del mundo.

¿Cómo es el trabajo de contar pingüinos en la Antártida?

El seguimiento de los pingüinos papúa es una de las funciones más relevantes de la temporada. Los trabajadores colaboran en la observación de la colonia que se reproduce en la isla Goudier y recopilan datos sobre su comportamiento.

Estos registros permiten estudiar la actividad reproductiva de las aves y analizar los cambios en la población a lo largo del tiempo. El trabajo también contribuye al seguimiento ambiental de una zona donde la presencia de turistas exige adoptar medidas para proteger la fauna.

Durante las primeras semanas de la temporada, el personal debe evitar determinadas áreas para reducir las molestias a los animales. Cuando la mayoría de los nidos contiene huevos, se lleva a cabo un recuento general de la colonia.

En una etapa posterior, los trabajadores vuelven a observar los nidos para contabilizar los polluelos y registrar su desarrollo. De esta manera, los datos recopilados ayudan a conocer mejor la evolución de la población de pingüinos en la región.

¿Cuánto pagan por trabajar en la Antártida?

La remuneración para estos empleos oscila entre 1.700 y 2.500 euros mensuales, según las condiciones de cada puesto. La organización también cubre los principales gastos de manutención y proporciona el equipamiento necesario para permanecer en un entorno polar.

Las condiciones generales de la oferta incluyen:

Salario mensual: entre 1.700 y 2.500 euros.

entre 1.700 y 2.500 euros. Alojamiento: incluido durante la estancia en la base.

incluido durante la estancia en la base. Alimentación: cubierta por la organización.

cubierta por la organización. Ropa y equipamiento polar: proporcionados para afrontar las condiciones climáticas.

proporcionados para afrontar las condiciones climáticas. Duración del contrato: correspondiente a una temporada antártica de aproximadamente cinco a seis meses, según el puesto y la convocatoria.

¿Cómo son las condiciones de vida en la Antártida?

Además de las temperaturas bajo cero y el aislamiento geográfico, los trabajadores deben acostumbrarse a servicios básicos limitados. Port Lockroy no dispone de agua corriente, por lo que el agua potable se transporta en recipientes desde las embarcaciones que llegan a la isla.

Este sistema obliga a controlar cuidadosamente el consumo. Las duchas suelen estar restringidas a una vez por semana y pueden espaciarse cuando las condiciones meteorológicas dificultan el acceso de los barcos.

Por estas razones, trabajar en la Antártida requiere flexibilidad, resistencia física y capacidad para adaptarse a una rutina diferente de la vida cotidiana. A cambio, los seleccionados tienen la oportunidad de participar en la conservación de un sitio histórico y colaborar en el seguimiento de una de las especies emblemáticas del ecosistema antártico.

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