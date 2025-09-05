Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Tendencias

Buscar en internet “LGTB” será delito en este país

Tendencias
Buscar en internet “LGTB” será delito en este país
Redacción Latina Noticias
Redacción Latina Noticias
Compartir

Desde inicio de septiembre, el gobierno de Rusia endureció su marco legal con una nueva medida represiva. Y es que ahora, buscar en internet términos como “LGTB” o “c” podrá ser considerado delito.

La normativa sanciona el acto de “acceder a material manifiestamente extremista” con multas de hasta 5000 rublos (53 euros), aunque expertos advierten que podría derivar en castigos más severos.

El Kremlin mantiene en su lista de organizaciones y artículos “extremistas” a más de 5500 entidades, entre ellas el movimiento internacional LGTB, Greenpeace, Facebook e Instagram.

Además, las autoridades reforzaron el control digital con el bloqueo de llamadas en WhatsApp y Telegram, y la imposición de la aplicación oficial Max, que dará acceso al Estado a documentos, contactos y conversaciones de los ciudadanos.

Las restricciones también afectan a la educación. En las escuelas se reducirán horas de enseñanza de idiomas extranjeros, mientras se incrementan los contenidos de propaganda sobre la invasión de Ucrania y los “valores tradicionales” defendidos por Vladimir Putin.

En paralelo, el primer ministro ruso Mijaíl Mishustin anunció la construcción de 11 nuevos centros de detención preventiva y la salida del convenio europeo para la prevención de la tortura, lo que limita la supervisión internacional sobre las prisiones del país.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Patricia Barreto aquí:

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ

 

Siguiente artículo