Buscar en internet “LGTB” será delito en este país

Desde inicio de septiembre, el gobierno de Rusia endureció su marco legal con una nueva medida represiva. Y es que ahora, buscar en internet términos como “LGTB” o “c” podrá ser considerado delito.

La normativa sanciona el acto de “acceder a material manifiestamente extremista” con multas de hasta 5000 rublos (53 euros), aunque expertos advierten que podría derivar en castigos más severos.

El Kremlin mantiene en su lista de organizaciones y artículos “extremistas” a más de 5500 entidades, entre ellas el movimiento internacional LGTB, Greenpeace, Facebook e Instagram.

Además, las autoridades reforzaron el control digital con el bloqueo de llamadas en WhatsApp y Telegram, y la imposición de la aplicación oficial Max, que dará acceso al Estado a documentos, contactos y conversaciones de los ciudadanos.

Las restricciones también afectan a la educación. En las escuelas se reducirán horas de enseñanza de idiomas extranjeros, mientras se incrementan los contenidos de propaganda sobre la invasión de Ucrania y los “valores tradicionales” defendidos por Vladimir Putin.

En paralelo, el primer ministro ruso Mijaíl Mishustin anunció la construcción de 11 nuevos centros de detención preventiva y la salida del convenio europeo para la prevención de la tortura, lo que limita la supervisión internacional sobre las prisiones del país.

