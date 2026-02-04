Científicos redescubren en Perú animal no avistado desde hace 150 años

Tras un siglo y medio de misterio, un equipo internacional de herpetólogos logró localizar, en los bosques montanos de la región San Martín, una especie que no había sido avistada desde su hallazgo inicial en 1876, lo que convierte este redescubrimiento en un hito para la biodiversidad sudamericana.

Se trata de la lagartija Anolis laevis.El rasgo más fascinante de este reptil, ahora apodado anolis espadachín, es un apéndice rostral que lucen los machos. Esta protuberancia es un fenómeno de evolución convergente: aunque otras especies en Brasil (A. phyllorhinus) y Ecuador (A. proboscis) poseen estructuras similares, se desarrollaron de forma independiente y no comparten un linaje directo cercano.

Además, el estudio morfológico reveló:

Dimorfismo sexual: Diferencias cromáticas notables en el pliegue gular (papada) entre sexos.

Fisionomía: Presencia de una cresta dorsal y escamas lisas de gran tamaño.

Rareza biológica: Es uno de los pocos integrantes del género Anolis con este tipo de probóscide.

El hallazgo fue liderado por expertos de Inabio (Ecuador), la UTE, el Instituto Peruano de Herpetología y la Universidad de Nuevo México. Los ejemplares fueron hallados en la vertiente oriental de los Andes, a altitudes que oscilan entre los 1,700 y 1,990 metros.

Pese a la alegría del redescubrimiento, el panorama para el Anolis laevis es crítico. Los científicos advierten que su hábitat en el noreste peruano sufre una fragmentación severa debido a la tala y el avance de la frontera agrícola.

Por estas razones, los investigadores proponen categorizar a la especie “en peligro” bajo los estándares de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Su distribución geográfica limitada y la degradación de los bosques montanos húmedos ponen en riesgo su supervivencia a corto plazo.

