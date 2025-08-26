Comediante Reginald “Reggie” Carroll muere durante tiroteo en Estados Unidos

En Estados Unidos, el reconocido comediante Reginald “Reggie” Carroll perdió la vida a los 52 años tras ser víctima de un tiroteo en Mississippi. Las autoridades locales confirmaron que una persona fue arrestada y enfrenta cargos por homicidio.

De acuerdo con la Policía de Southaven, el hecho ocurrió el 20 de agosto en la zona de Burton Lane. Tras ser hallado con heridas de bala, el artista trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde recibió atención médica. Pese a los esfuerzos, el comediante no logró sobrevivir.

La policía calificó el crimen como un “incidente aislado”, mientras que la investigación continúa abierta. Carroll era un comediante muy querido en el circuito de stand up, con una trayectoria que lo llevó a recorrer diversos estados de Estados Unidos.

Su estilo directo y su capacidad para conectar con el público lo convirtieron en un referente de la comedia en vivo. Se espera que en los próximos días se brinde más información sobre el caso.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Patricia Portocarrero aquí: