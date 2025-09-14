Cómo hacer tu foto Polaroid con tu artista favorito usando Gemini paso a paso

Las tendencias de inteligencia artificial no dejan de sorprender. Después del furor por los retratos estilo Ghibli y las imágenes de muñecos coleccionables, ahora llegó el turno de las fotos Polaroid con celebridades o familiares, un efecto que se ha vuelto viral en TikTok e Instagram. Aunque parecen recuerdos reales, en realidad son generadas con IA y uno de los programas más usados para crearlas es Gemini, el modelo de Google que combina texto e imágenes para resultados hiperrealistas.

La clave de su éxito está en el realismo: las imágenes parecen sacadas de una cámara Polaroid de verdad, con desenfoques naturales y la estética retro que caracteriza a este tipo de fotografías.

FOTO POLAROID: PASO A PASO

Si quieres sumarte a esta tendencia, los pasos son bastante sencillos. Lo primero es acceder a Gemini, ya sea desde la aplicación o desde su página oficial. Para utilizar todas sus funciones es necesario iniciar sesión con una cuenta de Google. Una vez dentro, se puede subir una foto personal o simplemente pedirle a la IA que cree una nueva escena desde cero.

El segundo paso es redactar un prompt claro y detallado. Por ejemplo: “Foto estilo Polaroid con flash, dos personas posando frente a una cortina blanca. Yo aparezco abrazando a [nombre del artista]. Imagen ligeramente desenfocada para parecer una foto real”. Mientras más específica sea la instrucción sobre la pose, la iluminación o el entorno, más realista será el resultado.

Tras ingresar el prompt, Gemini genera varias versiones en cuestión de segundos. Este proceso puede repetirse cuantas veces se desee hasta lograr una foto convincente.

Finalmente, la creación puede descargarse en alta calidad y compartirse en redes sociales. Muchos recomiendan aclarar que se trata de una imagen generada con IA, ya que su nivel de realismo puede llevar a confusión. De hecho, varias de estas fotos ya circulan en plataformas como si fueran recuerdos auténticos.

En TikTok y X, hashtags como #PolaroidIA o #GeminiFlash ya acumulan miles de publicaciones. Para muchos, estas fotos representan un modo creativo de acercarse a sus ídolos, mientras que para otros es una forma divertida de jugar con la nostalgia de la clásica Polaroid. Lo cierto es que esta tendencia confirma que la inteligencia artificial sigue marcando el rumbo de lo viral en internet.

VIDEO RECOMENDADO