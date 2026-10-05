Elecciones en Brasil: ¿cuándo será la segunda vuelta entre Flávio Bolsonaro y Lula Da Silva?

La segunda vuelta de las Elecciones Generales de Brasil se llevará a cabo el próximo 25 de octubre, fecha en la que los ciudadanos volverán a las urnas. Como ninguno de los candidatos logró obtener más del 50 % de los votos válidos necesarios en la primera ronda, esta nueva votación determinará quién tomará posesión en enero de 2027 y gobernará durante los próximos cuatro años.

El anuncio fue realizado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) con el 98,60% de las urnas escrutadas de la jornada celebrada este domingo 4 de octubre. En dichos comicios, los brasileños acudieron a las urnas para elegir al presidente y vicepresidente, así como a los integrantes del Congreso Nacional, gobernadores, vicegobernadores y asambleas legislativas.

Con el porcentaje de cómputo alcanzado, la disputa la va ganando con una leve ventaja el hijo mayor de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, quien obtuvo el 47,12 % de los votos, equivalentes a 55.968.481 sufragios. Por su parte, el actual presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, quien busca un cuarto periodo, alcanzó el 45,05 % con 53.507.514 respaldos.

NUEVAMENTE UNA ELECCIÓN MUY AJUSTADA

Este panorama repite lo ocurrido en el proceso electoral de 2022, cuando Lula derrotó a Jair Bolsonaro por un estrecho margen en el balotaje. En aquella oportunidad, durante la segunda vuelta, el actual mandatario obtuvo el 50,90% de los votos válidos, frente al 49,10 % alcanzado por el candidato conservador.

Tras difundirse las cifras oficiales, Flávio Bolsonaro celebró el desempeño alcanzado en las urnas. “Estoy muy contento con el resultado; casi 56 millones de brasileños me dieron este voto de confianza. Es una señal de que Brasil quiere un cambio”, indicó el candidato al conocer los reportes.

Por otro lado, el presidente Lula Da Silva aceptó la ventaja inicial obtenida por su contendor político. “Acabamos de vivir una elección de la democracia en Brasil. Debemos agradecer a los millones de brasileños que acudieron a las urnas para votar por diputados, senadores, gobernadores y presidente. El resultado a veces es inesperado; confieso que estaba convencido de que ganaría en primera vuelta”, expresó.

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