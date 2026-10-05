Valentina Valiente: Gisela Valcárcel reaparece HOY en la televisión para aconsejar a Valentina

El encuentro entre Gisela Valcárcel y Valentina ocurre tras quedar accidentadamente atrapadas dentro del baño del canal de televisión. Al percatarse de la presencia de la famosa conductora, Valentina reacciona exclamando: “¡Es Gisela!”. Acto seguido, ambas se dan un cálido abrazo.

Gisela exclama que “por algo estamos donde estamos, ¿está bien?”, a lo que Valentina responde “encerradas en el baño”. Sumamente optimista, Gisela replica entre sonrisas: “En el baño del mejor canal de televisión, ¿qué tal?”.

Valentina confiesa entre lágrimas: “Tengo muchísimos problemas”, a lo que Gisela Valcárcel responde: “¿Tú sabes lo que yo hago cada vez que siento que el mundo se me cae?”, dejando en expectativa el consejo con el que buscará devolverle la fortaleza a la protagonista en su momento más oscuro.

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