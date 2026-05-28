Consulado peruano en Japón lanza comunicado tras pelea entre streamers Bebote y Kingteka

El Consulado General del Perú en Tokio emitió este miércoles un comunicado recordando a los ciudadanos peruanos que deben respetar las leyes japonesas y mantener una conducta adecuada en espacios públicos y redes sociales.

El pronunciamiento se da luego de la polémica protagonizada por los streamers peruanos Bebote y Kingteka, quienes se enfrentaron físicamente durante una transmisión en vivo en un restaurante de Japón, hecho que se viralizó rápidamente en redes sociales.

La entidad advirtió que las conductas que alteren el orden público, generen molestias o falten el respeto a personas y establecimientos podrían derivar en intervenciones policiales, sanciones administrativas, procesos judiciales e incluso consecuencias migratorias.

Asimismo, el consulado enfatizó que las redes sociales no eximen del cumplimiento de la ley y pidió a la comunidad peruana contribuir a mantener una buena imagen del país en territorio japonés.

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