El 1 de septiembre será feriado regional: revisa quiénes podrán descansar

Para el disfrute de una gran cantidad de personas, el lunes 1 de septiembre será feriado regional en una zona de nuestro país. Por ello, esa fecha constituye una gran oportunidad para que muchos trabajadores del lugar puedan pasar tiempo libre al lado de sus familiares y/o amigos.

Al ser este feriado el lunes 1 de septiembre, se juntará con el fin de semana integrado por el sábado 30 y domingo 31 de agosto, de esta manera, las personas de esta zona del país podrán disfrutar de un fin de semana largo.

En la siguiente nota de Latina Noticias, conoce quiénes tendrán la posibilidad de descansar en dicha fecha.

¿QUÉ SE CONMEMORA EL 1 DE SEPTIEMBRE?

El lunes 1 de septiembre será día feriado para las entidades públicas regionales de Tacna con motivo de la celebración del ‘Centenario de la Reincorporación de la Provincia de Tarata al Perú‘.

La fecha está respaldada por la Ordenanza Regional N° 012-2025-CR/GOB.REG.TACNA, aprobado el 18 de junio del 2025 por el Consejo Regional del Gobierno Regional de Tacna, que declara “feriado regional no laborable compensable para los trabajadores que laboran en las dependencias públicas del Gobierno Regional de Tacna, en el ámbito territorial del departamento, el 1 de Septiembre de 2025, facilitando la participación de la ciudadanía en los actos oficiales de esa fecha y promoviendo el turismo interno en nuestra región”.

Asimismo, la mencionada ordenanza exhorta “a los Gobiernos Locales y a las entidades del sector público en el ámbito territorial del departamento de Tacna, que conforme a sus atribuciones y competencias puedan acogerse a lo establecido en la presente Ordenanza Regional”.

También, precisa que “que los centros de trabajo del Sector Privado podrán acogerse a lo dispuesto en la presente Ordenanza Regional, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma como se harán efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar, a falta de acuerdo decidirá el empleador”.

