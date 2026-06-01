¡El fenómeno musical del año A.CHAL se suma al cartel del VIBRA PERÚ 2026!

La celebración más importante de las Fiestas Patrias tendrá este año una de sus presentaciones más simbólicas y esperadas. El artista peruano-estadounidense A.CHAL, una de las voces más innovadoras de la música latina contemporánea, se suma al cartel de Vibra Perú 2026 y se presentará este 28 de julio en la Costa Verde, en una jornada que promete convertirse en un encuentro entre identidad, cultura y nuevas generaciones.

El anuncio llega en un momento clave para el artista. En una reciente entrevista con Rolling Stone en Español, A.CHAL reflexionó sobre su historia como migrante peruano criado en Queens, Nueva York, y sobre el proceso creativo que lo llevó a reencontrarse con sus raíces a través de la cumbia peruana, la chicha y los sonidos populares que marcaron su infancia. La publicación destacó esta nueva etapa como una de las más honestas y trascendentes de su carrera.

Reconocido internacionalmente por su propuesta que fusiona R&B, hip hop alternativo, electrónica y sonidos latinoamericanos, A.CHAL ha iniciado una transformación artística que hoy lo acerca más que nunca al Perú. Temas recientes como “Chologante” y “Pituko” han despertado una conversación cultural que trasciende la música, reivindicando conceptos ligados a la identidad peruana y conectando con una nueva generación que encuentra en sus canciones una representación auténtica de sus raíces.

Durante su participación en Vibra Perú 2026, el artista presentará en vivo esta nueva etapa musical que incorpora influencias de la cumbia psicodélica, el huayno y la chicha, acompañadas por una propuesta escénica que busca unir la energía del rock con la esencia de la música popular peruana. Un espectáculo especialmente significativo considerando que el propio A.CHAL ha señalado que actualmente se encuentra construyendo una experiencia en vivo donde la conexión cultural y emocional tiene el mismo peso que la música.

Nacido en Perú y formado artísticamente en Estados Unidos, A.CHAL ha trabajado junto a importantes figuras de la industria internacional y ha desarrollado una carrera marcada por la experimentación sonora y la búsqueda constante de identidad. Hoy, después de más de una década de trayectoria, atraviesa uno de los momentos más relevantes de su carrera al reconectar con los sonidos y las historias que dieron forma a su origen.

Su llegada a Vibra Perú representa uno de los encuentros más esperados del festival, que este año celebrará las Fiestas Patrias los días 28 y 29 de julio en la Costa Verde con más de 30 artistas, dos escenarios, una amplia propuesta gastronómica y experiencias para toda la familia.

La organización de Vibra Perú también ha revelado que la expectativa no termina aquí: hay dos artistas más que serán anunciados próximamente para terminar de completar la experiencia de “La fiesta más grande del país”.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.