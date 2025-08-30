Hallan una de las mayores pruebas de vida extraterrestre: de cuál se trata

Un equipo especializado de astrónomos logró el hallazgo más prometedor sobre la posible existencia de vida fuera de la Tierra; es decir, presencia de extraterrestres.

El telescopio espacial James Webb detectó en la atmósfera del exoplaneta K2-18b señales de compuestos químicos considerados biofirmas: dimetilsulfuro (DMS) y dimetil disulfuro (DMDS), sustancias que en la Tierra son producidas por organismos vivos.

“Lo que hemos hallado por el momento son indicios de una posible actividad biológica fuera del Sistema Solar”, señaló Nikku Madhusudhan, astrofísico y autor principal del estudio publicado en The Astrophysical Journal Letters.

PLANETA K2-18B

K2-18b es un planeta hiceánico, más grande que la Tierra, que podría permitir la existencia de océanos y vida microbiana. En 2023, Webb había detectado metano y dióxido de carbono en su atmósfera, pero nuevas observaciones reforzaron la presencia de DMS.

Aunque los científicos afirman tener un 99,7 % de certeza, se requiere alcanzar un 99,99994 % para confirmar la vida extraterrestre. Además, expertos advierten que estas sustancias podrían tener orígenes no biológicos, como actividad volcánica.

