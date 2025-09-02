Entrada gratis a los museos este domingo 7 de septiembre: mira las actividades programadas

Este domingo 7 de septiembre, decenas de museos en todo el país ofrecerán ingreso gratuito y una programación especial. La jornada se realizará en el marco de la iniciativa Museos Abiertos (MUA) del Ministerio de Cultura, que busca acercar a la ciudadanía al patrimonio cultural y promover la diversidad como valor central de nuestra identidad nacional.

Durante esta edición, los museos se convertirán en espacios vivos de encuentro con las culturas peruanas, destacando su diversidad, sus saberes ancestrales y su aporte a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. El ingreso es libre y está dirigido a ciudadanos peruanos y residentes extranjeros.

Los visitantes podrán disfrutar de actividades culturales, talleres, presentaciones artísticas y visitas guiadas temáticas que ponen en valor la herencia cultural de los pueblos peruanos.

ALGUNOS DE LOS MUSEOS Y SUS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

ÁNCASH

Museo Nacional Chavín

Av. 17 de Enero, Norte s/n, Chavín de Huántar, Huari, Áncash

11:00 a. m. a 1:00 p. m. | Taller de “Elaboración de Máscaras”

APURÍMAC

Museo Arqueológico Antropológico de Apurímac

Sector de Illanya, casa Ex Hacienda Illanya s/n, Abancay

10:00 a. m. a 5:00 p. m. | Visitas guiadas por el museo y la antigua casa hacienda Illanya

AYACUCHO

Museo de Sitio Quinua

Sector de Illanya, ex hacienda Illanya s/n, Abancay

9:00 a. m. a 5:00 p. m. | Guiado al museo

10:00 a. m. a 11:00 a. m. | Taller de dibujo y pintura de los héroes de la batalla de Ayacucho

11:00 a. m. a 12:30 p. m. | Taller de cerámica “Revalorando lo nuestro”

Museo de Sitio Wari

Km 23, Carretera Ayacucho-Quinua, Ayacucho.

9:00 a. m. a 11:00 a. m. | Taller “Escuelas educativas”

11:00 a. m. a 1:00 p. m. | Taller de pintura “Iconografía Wari”

Museo Histórico Regional “Hipólito Unanue”

Av. Independencia n.° 502, Ayacucho.

9:00 a. m. a 10:00 a. m. | Guiado

10:00 a. m. a 11:00 a.m. | Guiado al Jardín botánico

11:00 a. m. a 12:00 m. | Taller “Gana cultura

12:00 m. a 1:00 p. m. | Taller “Yo me identifico con orgullo”

1:00 p. m. a 2:00 p. m. | Taller de cerámica “Revalorando lo nuestro”

CUSCO

Museo Amazónico Andino Qhapaq Ñan Quillabamba

Intersección entre los jirones Timpia con 25 de Julio, Urb. La Granja Santa Ana, La Convención

9:00 a. m. a 6:00 p. m. | Recorrido guiado

Museo de los Pueblos de Paucartambo

Plaza de Chinchero s/n

9:00 a. m. | Recorrido guiado

HUANCAVELICA

Museo Regional “Daniel Hernández Morillo”

Jr. Demetrio Molloy n.° 193

10:00 a. m. | Taller de lectura

Museo Arqueológico “Samuel Humberto Espinoza Lozano”

Jr. 24 de Junio, Huaytará

10:00 a. m. a 1:00 p. m. | Taller de cerámica viva

ICA

Museo Regional de Ica “Adolfo Bermúdez Jenkins”

Av. Ayabaca n.º 895, Urb. San Isidro

9:00 a. m. a 5:00 p. m. | Taller “Domingo de miniarqueólogos”

JUNÍN

Museo de Sitio y Santuario Arqueológico Wari Willka

Plaza principal del Centro Poblado de Huari s/n, Huancán, Huancayo

10:00 a. m. | Inauguración de la exposición temporal “La Virgen de Cocharcas Patrona del Valle del Mantaro” y presentación artística

Museo Regional de Arqueología de Junín

Jr. Grau n.º 195, Chupaca – Edificio 5 de Enero, 4.° nivel

9:30 a. m. a 1:00 p. m. | Exposición temporal sobre la Danza de la Morenada de Chongos Bajo

LA LIBERTAD

Museo de Sitio de Chan Chan

Av. Mansiche s/n Villa del Mar, Huanchaco, Trujillo

9:00 a. m. | Presentación del grupo de batucada de la Universidad César Vallejo

10:00 a. m. | Izamiento del Pabellón Nacional

10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Feria gastronómica y Feria artesanal Chimú

10:15 a. m. a 4:00 p. m. |Juegos tradicionales

10:20 a. m. a 10:30 a. m. | Ruleta Gana Cultura

10:30 a. m. a 12:00 m. | Taller de mate pintado con iconografía Chimú

10:30 a. m. a 12:00 m. | Taller de dibujo y pintura Chimú

10:30 a. m. a 12:00 m. | Taller de modelado en barro con iconografía Chimú

10:40 a. m. a 11:30 a. m. | Presentación de la Compañía de Ballet de Trujillo

11:00 a. m. a 12:00 m. | Taller de pan de cazador

11:35 a. m. a 11:50 a. m. | Presentación de canto

12:20 p. m. a 12:50 p. m. | Presentación musical

1:00 p. m. a 1:30 p. m. | Presentación artística de danza

1:40 p. m. a 3:10 p. m. | Presentación artística de canto

LAMBAYEQUE

Museo de Sitio Chotuna – Chornancap

A 7.5 km al oeste de Lambayeque y a 1.5 km del caserío Ranchería de la Comunidad San José

9:00 a. m. a 10:00 a. m. | Taller de dibujo: Ceramios precolombinos

9:00 a. m. a 12:00 m. | Presentación de artesanas de tejido en telar de cintura

10:10 a. m. a 11:10 a. m. | Pinta figuras inspiradas en nuestras culturas originarias, utilizando técnicas de color y expresión artística

11:20 a. m. a 1:00 p. m. | Caricaturas en vivo

Museo de Sitio Túcume

Campiña Nancolán s/n, a 33 Km de Chiclayo, Túcume

10:00 a. m. | Expoventa de artesanía con identidad tucumana

10:00 a. m. | Delicias gastronómicas lambayecanas con sabor a Túcume

10:30 a. m. | “Trazos con Identidad”

Museo Nacional Sicán

Av. Batán Grande, cdra. 9 s/n, carretera Pítipo – Ferreñafe

9:00 a. m. a 12:30 p. m. | Taller de quechua

9:30 a. m. a 12:00 m. | Exposición del proceso de teñido de telas

10:00 a. m. a 1:00 p. m. | Presentación de instrumentos musicales por estudiantes de nivel primario

10:00 a. m. a 5:00 p. m. | Taller de pintura para niños

10:00 a. m. a 12:30 p. m. | Taller de arqueología para niños

LIMA

Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social

Bajada San Martín n.° 151, Miraflores

3:00 p. m. | Visita testimonial con Yanet Aramburú “En memoria de Ciro Alberto Aramburú: 35 años con el dolor de su ausencia”

4:00 p. m. | Exposición guiada “Perú: 1980 – 2000″

5:00 p. m. | Recital “Flamenco didáctico”, a cargo de Juan de la Vega y Daniel Raiser

Museo de Sitio Pucllana

Calle General Borgoño, cuadra 8 s/n, Miraflores

10:00 a. m. | El ají peruano

Museo de Sitio “Arturo Jiménez Borja” – Puruchuco

Av. Prolongación Javier Prado Este, cdra. 85 s/n, Ate

10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Feria de artesanías y viandas

10:30 a. m. a 3:30 p. m. | Guiados gratuitos al Palacio

11:00 a. m. a 1:00 p. m. | Lo traje del pasado: Vístete como antes

11:00 a. m. |Jugando a descifrar quipus

12:00 m. | Taller de pintado en cerámica

2:00 p. m. | Taller de Yupana Inca

3:00 p. m. | Caminando entre bugambilias

Museo Nacional de la Cultura Peruana

Av. Alfonso Ugarte 650, Cercado de Lima

10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Feria de artesanías y viandas

10:30 a. m. a 3:30 p. m. | Guiados gratuitos al Palacio

11:00 a. m. a 1:00 p. m. | Lo traje del pasado: Vístete como antes

11:00 a. m. | Jugando a descifrar quipus

12:00 m. | Taller de pintado en cerámica

2:00 p. m. | Taller de Yupana Inca

3:00 p. m. | Caminando entre bugambilias

Museo de sitio Pachacamac

Km. 31.5 Antigua Carretera Panamericana Sur, Lurín

9:00 a. m. a 3:30 p. m. | Exposición temporal “Presencia de la Amazonía en Pachacamac”

10:00 a. m. a 1:00 p. m. | Venta de comidas y bebidas con ingredientes prehispánicos

10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Feria Pachacamac

10:30 a. m. a 12:00 m. | Taller “Manos que florecen” junto a las artesanas de SISAN

11:30 a. m. a 12:30 p. m. | Taller “Crea una boa de cartulina”

12:45 p. m. a 1:00 p. m. | Presentación de danzas peruanas

Casa de la Gastronomía Peruana

10:30 a. m. a 6:00 p. m. | Exposición sensorial “Gastronomía viva”, en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Pueblo Libre (actividad presencial)

11:00 a. m. | Video Taller “Enchipado de pollo, sabores asháninkas”, vía Facebook (actividad virtual)

Museo Postal y Filatélico del Perú

10:00 a. m. | Exposición virtual “Estrellas aladas”, vía Facebook (actividad virtual)

Museo “José Carlos Mariátegui”

Jr. Washington, n.° 1946, Cercado de Lima.

12 m. | Narración oral “Del corazón a las palabras”, del narrador Javier Collantes Mizari

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú

Plaza Bolívar s/n, Pueblo Libre

10:00 a. m. a 5:00 p. m. | Talleres, feria de libros y gastronomía

LORETO

Museo Amazónico

Jr. Malecón Tarapacá, n.° 386, Iquitos

9:00 a. m. | Taller de máscaras de animales del bosque

9:00 a. m. | Taller “Pintando el bosque de maceteros”

9:00 a. m. | Talleres de mediación de lectura

2:30 p. m. a 4:45 p. m. | Visitas guiadas

PIURA

Museo de Sitio Narihualá

Calle Olmos s/n, distrito de Catacaos, C.P. Narihualá

9:00 a. m. a 4:00 p. m. | Visita guiada “Ruta cultural: conozcamos el territorio Tallán”

12:00 m. | Conoce nuestra cultura jugando

Sala de Oro del Museo Municipal Vicús

Av. Sullana con Huánuco s/n, Piura

9:00 a. m. a 3:00 p. m. | Visita guiada “Ruta cultural: oro andino en Piura”

SAN MARTÍN

Museo Departamental San Martín

Jr. Benavides, n.° 380, Barrio Calvario, Moyobamba

9:00 a. m. a 10:00 a. m. | Guiado especial por el museo

10:00 a. m. a 1:00 p. m. | Exposición de la muestra “Redescubriendo el Río Abiseo: Patrimonio Mundial”

TACNA

Museo Histórico Regional de Tacna

Calle Apurímac n.° 202, Tacna

9:00 a. m. a 5:00 p. m. | Visita guiada “Conociendo el museo”

TUMBES

Museo de Sitio Cabeza de Vaca “Gran Chilimasa”

Calle El Museo n.° 117, Cabeza de Vaca Sur, Corrales

9:00 a. m. a 4:00 p. m. | Guiado por el museo y Huaca del sol

10:00 a. m. a 1:00 p. m. | Cuenta cuentos y taller de med

