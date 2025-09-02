Entrada gratis a los museos este domingo 7 de septiembre: mira las actividades programadas
Este domingo 7 de septiembre, decenas de museos en todo el país ofrecerán ingreso gratuito y una programación especial. La jornada se realizará en el marco de la iniciativa Museos Abiertos (MUA) del Ministerio de Cultura, que busca acercar a la ciudadanía al patrimonio cultural y promover la diversidad como valor central de nuestra identidad nacional.
Durante esta edición, los museos se convertirán en espacios vivos de encuentro con las culturas peruanas, destacando su diversidad, sus saberes ancestrales y su aporte a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. El ingreso es libre y está dirigido a ciudadanos peruanos y residentes extranjeros.
Los visitantes podrán disfrutar de actividades culturales, talleres, presentaciones artísticas y visitas guiadas temáticas que ponen en valor la herencia cultural de los pueblos peruanos.
ALGUNOS DE LOS MUSEOS Y SUS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ÁNCASH
Museo Nacional Chavín
Av. 17 de Enero, Norte s/n, Chavín de Huántar, Huari, Áncash
11:00 a. m. a 1:00 p. m. | Taller de “Elaboración de Máscaras”
APURÍMAC
Museo Arqueológico Antropológico de Apurímac
Sector de Illanya, casa Ex Hacienda Illanya s/n, Abancay
10:00 a. m. a 5:00 p. m. | Visitas guiadas por el museo y la antigua casa hacienda Illanya
AYACUCHO
Museo de Sitio Quinua
Sector de Illanya, ex hacienda Illanya s/n, Abancay
9:00 a. m. a 5:00 p. m. | Guiado al museo
10:00 a. m. a 11:00 a. m. | Taller de dibujo y pintura de los héroes de la batalla de Ayacucho
11:00 a. m. a 12:30 p. m. | Taller de cerámica “Revalorando lo nuestro”
Museo de Sitio Wari
Km 23, Carretera Ayacucho-Quinua, Ayacucho.
9:00 a. m. a 11:00 a. m. | Taller “Escuelas educativas”
11:00 a. m. a 1:00 p. m. | Taller de pintura “Iconografía Wari”
Museo Histórico Regional “Hipólito Unanue”
Av. Independencia n.° 502, Ayacucho.
9:00 a. m. a 10:00 a. m. | Guiado
10:00 a. m. a 11:00 a.m. | Guiado al Jardín botánico
11:00 a. m. a 12:00 m. | Taller “Gana cultura
12:00 m. a 1:00 p. m. | Taller “Yo me identifico con orgullo”
1:00 p. m. a 2:00 p. m. | Taller de cerámica “Revalorando lo nuestro”
CUSCO
Museo Amazónico Andino Qhapaq Ñan Quillabamba
Intersección entre los jirones Timpia con 25 de Julio, Urb. La Granja Santa Ana, La Convención
9:00 a. m. a 6:00 p. m. | Recorrido guiado
Museo de los Pueblos de Paucartambo
Plaza de Chinchero s/n
9:00 a. m. | Recorrido guiado
HUANCAVELICA
Museo Regional “Daniel Hernández Morillo”
Jr. Demetrio Molloy n.° 193
10:00 a. m. | Taller de lectura
Museo Arqueológico “Samuel Humberto Espinoza Lozano”
Jr. 24 de Junio, Huaytará
10:00 a. m. a 1:00 p. m. | Taller de cerámica viva
ICA
Museo Regional de Ica “Adolfo Bermúdez Jenkins”
Av. Ayabaca n.º 895, Urb. San Isidro
9:00 a. m. a 5:00 p. m. | Taller “Domingo de miniarqueólogos”
JUNÍN
Museo de Sitio y Santuario Arqueológico Wari Willka
Plaza principal del Centro Poblado de Huari s/n, Huancán, Huancayo
10:00 a. m. | Inauguración de la exposición temporal “La Virgen de Cocharcas Patrona del Valle del Mantaro” y presentación artística
Museo Regional de Arqueología de Junín
Jr. Grau n.º 195, Chupaca – Edificio 5 de Enero, 4.° nivel
9:30 a. m. a 1:00 p. m. | Exposición temporal sobre la Danza de la Morenada de Chongos Bajo
LA LIBERTAD
Museo de Sitio de Chan Chan
Av. Mansiche s/n Villa del Mar, Huanchaco, Trujillo
9:00 a. m. | Presentación del grupo de batucada de la Universidad César Vallejo
10:00 a. m. | Izamiento del Pabellón Nacional
10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Feria gastronómica y Feria artesanal Chimú
10:15 a. m. a 4:00 p. m. |Juegos tradicionales
10:20 a. m. a 10:30 a. m. | Ruleta Gana Cultura
10:30 a. m. a 12:00 m. | Taller de mate pintado con iconografía Chimú
10:30 a. m. a 12:00 m. | Taller de dibujo y pintura Chimú
10:30 a. m. a 12:00 m. | Taller de modelado en barro con iconografía Chimú
10:40 a. m. a 11:30 a. m. | Presentación de la Compañía de Ballet de Trujillo
11:00 a. m. a 12:00 m. | Taller de pan de cazador
11:35 a. m. a 11:50 a. m. | Presentación de canto
12:20 p. m. a 12:50 p. m. | Presentación musical
1:00 p. m. a 1:30 p. m. | Presentación artística de danza
1:40 p. m. a 3:10 p. m. | Presentación artística de canto
LAMBAYEQUE
Museo de Sitio Chotuna – Chornancap
A 7.5 km al oeste de Lambayeque y a 1.5 km del caserío Ranchería de la Comunidad San José
9:00 a. m. a 10:00 a. m. | Taller de dibujo: Ceramios precolombinos
9:00 a. m. a 12:00 m. | Presentación de artesanas de tejido en telar de cintura
10:10 a. m. a 11:10 a. m. | Pinta figuras inspiradas en nuestras culturas originarias, utilizando técnicas de color y expresión artística
11:20 a. m. a 1:00 p. m. | Caricaturas en vivo
Museo de Sitio Túcume
Campiña Nancolán s/n, a 33 Km de Chiclayo, Túcume
10:00 a. m. | Expoventa de artesanía con identidad tucumana
10:00 a. m. | Delicias gastronómicas lambayecanas con sabor a Túcume
10:30 a. m. | “Trazos con Identidad”
Museo Nacional Sicán
Av. Batán Grande, cdra. 9 s/n, carretera Pítipo – Ferreñafe
9:00 a. m. a 12:30 p. m. | Taller de quechua
9:30 a. m. a 12:00 m. | Exposición del proceso de teñido de telas
10:00 a. m. a 1:00 p. m. | Presentación de instrumentos musicales por estudiantes de nivel primario
10:00 a. m. a 5:00 p. m. | Taller de pintura para niños
10:00 a. m. a 12:30 p. m. | Taller de arqueología para niños
LIMA
Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social
Bajada San Martín n.° 151, Miraflores
3:00 p. m. | Visita testimonial con Yanet Aramburú “En memoria de Ciro Alberto Aramburú: 35 años con el dolor de su ausencia”
4:00 p. m. | Exposición guiada “Perú: 1980 – 2000″
5:00 p. m. | Recital “Flamenco didáctico”, a cargo de Juan de la Vega y Daniel Raiser
Museo de Sitio Pucllana
Calle General Borgoño, cuadra 8 s/n, Miraflores
10:00 a. m. | El ají peruano
Museo de Sitio “Arturo Jiménez Borja” – Puruchuco
Av. Prolongación Javier Prado Este, cdra. 85 s/n, Ate
10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Feria de artesanías y viandas
10:30 a. m. a 3:30 p. m. | Guiados gratuitos al Palacio
11:00 a. m. a 1:00 p. m. | Lo traje del pasado: Vístete como antes
11:00 a. m. |Jugando a descifrar quipus
12:00 m. | Taller de pintado en cerámica
2:00 p. m. | Taller de Yupana Inca
3:00 p. m. | Caminando entre bugambilias
Museo Nacional de la Cultura Peruana
Av. Alfonso Ugarte 650, Cercado de Lima
10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Feria de artesanías y viandas
10:30 a. m. a 3:30 p. m. | Guiados gratuitos al Palacio
11:00 a. m. a 1:00 p. m. | Lo traje del pasado: Vístete como antes
11:00 a. m. | Jugando a descifrar quipus
12:00 m. | Taller de pintado en cerámica
2:00 p. m. | Taller de Yupana Inca
3:00 p. m. | Caminando entre bugambilias
Museo de sitio Pachacamac
Km. 31.5 Antigua Carretera Panamericana Sur, Lurín
9:00 a. m. a 3:30 p. m. | Exposición temporal “Presencia de la Amazonía en Pachacamac”
10:00 a. m. a 1:00 p. m. | Venta de comidas y bebidas con ingredientes prehispánicos
10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Feria Pachacamac
10:30 a. m. a 12:00 m. | Taller “Manos que florecen” junto a las artesanas de SISAN
11:30 a. m. a 12:30 p. m. | Taller “Crea una boa de cartulina”
12:45 p. m. a 1:00 p. m. | Presentación de danzas peruanas
Casa de la Gastronomía Peruana
10:30 a. m. a 6:00 p. m. | Exposición sensorial “Gastronomía viva”, en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Pueblo Libre (actividad presencial)
11:00 a. m. | Video Taller “Enchipado de pollo, sabores asháninkas”, vía Facebook (actividad virtual)
Museo Postal y Filatélico del Perú
10:00 a. m. | Exposición virtual “Estrellas aladas”, vía Facebook (actividad virtual)
Museo “José Carlos Mariátegui”
Jr. Washington, n.° 1946, Cercado de Lima.
12 m. | Narración oral “Del corazón a las palabras”, del narrador Javier Collantes Mizari
Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú
Plaza Bolívar s/n, Pueblo Libre
10:00 a. m. a 5:00 p. m. | Talleres, feria de libros y gastronomía
LORETO
Museo Amazónico
Jr. Malecón Tarapacá, n.° 386, Iquitos
9:00 a. m. | Taller de máscaras de animales del bosque
9:00 a. m. | Taller “Pintando el bosque de maceteros”
9:00 a. m. | Talleres de mediación de lectura
2:30 p. m. a 4:45 p. m. | Visitas guiadas
PIURA
Museo de Sitio Narihualá
Calle Olmos s/n, distrito de Catacaos, C.P. Narihualá
9:00 a. m. a 4:00 p. m. | Visita guiada “Ruta cultural: conozcamos el territorio Tallán”
12:00 m. | Conoce nuestra cultura jugando
Sala de Oro del Museo Municipal Vicús
Av. Sullana con Huánuco s/n, Piura
9:00 a. m. a 3:00 p. m. | Visita guiada “Ruta cultural: oro andino en Piura”
SAN MARTÍN
Museo Departamental San Martín
Jr. Benavides, n.° 380, Barrio Calvario, Moyobamba
9:00 a. m. a 10:00 a. m. | Guiado especial por el museo
10:00 a. m. a 1:00 p. m. | Exposición de la muestra “Redescubriendo el Río Abiseo: Patrimonio Mundial”
TACNA
Museo Histórico Regional de Tacna
Calle Apurímac n.° 202, Tacna
9:00 a. m. a 5:00 p. m. | Visita guiada “Conociendo el museo”
TUMBES
Museo de Sitio Cabeza de Vaca “Gran Chilimasa”
Calle El Museo n.° 117, Cabeza de Vaca Sur, Corrales
9:00 a. m. a 4:00 p. m. | Guiado por el museo y Huaca del sol
10:00 a. m. a 1:00 p. m. | Cuenta cuentos y taller de med