Esta es la lista de celulares que se quedará sin WhatsApp desde septiembre de 2025

Como todos los meses, la aplicación de WhatsApp se actualiza y varios modelos de celulares se ven afectados ya que no son compatibles con la nueva versión, pues tanto celulares Android como Apple sufren con la nueva actualización de la app de mensajería.

Y es que desde el próximo 1 de septiembre, miles de celulares en el mundo dejarán de tener WahtsApp debido a la nueva actualización. En esta nota de Latina Noticias, conoce el listado completo de celulares que dejarán de tener la app de mensajes.

ESTOS SON LOS CELULARES QUE SE QUEDARÁN SIN WHATSAPP DESDE SEPTIEMBRE

Samsung : Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Core, Trend.

: Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Core, Trend. Apple (iPhone) : iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE (1ª generación).

: iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE (1ª generación). Motorola : Moto G (1ª generación), Droid Razr HD, Moto E (1ª generación).

: Moto G (1ª generación), Droid Razr HD, Moto E (1ª generación). LG : Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90.

: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90. Huawei : Ascend D2.

: Ascend D2. Sony : Xperia Z, SP, T, V.

: Xperia Z, SP, T, V. HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

Es importante precisar que los celulares que no puedan actualizar la nueva versión de WhatsApp sí seguirán teniendo la aplicación en sus teléfonos, pues lo único que no podrán tener son las nuevas versiones y funciones de la app de mensajería.

