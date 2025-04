Estos celulares de Iphone y Android se quedarán sin Whatsapp a partir del 5 de mayo

La aplicación de mensajería instantánea realizará cambios importantes durante los próximos días por lo que varios modelos de celulares se verán afectados y no podrán seguir teniendo la aplicación en sus teléfonos móviles.

Y es que desde el próximo lunes 5 de mayo, la aplicación de Whatsapp no será compatible con varios modelos de iPhone y Android y miles de personas que quedarán sin poder usar la aplicación de mensajería.

LISTA DE CELULARES QUE SE QUEDARÁN SIN WHATSAPP

La próxima actualización de Whatsapp no estará disponible para los equipos celulares que no puedan actualizarse hasta el sistema operativo de iOS 15.1 o versiones superiores, en el caso de iPhones. Asimismo, modelos de Android también se verán afectados ya que no todos podrán actualizarse.

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini y Galaxy Note 2.

Motorola: Moto G de primera generación y Moto E 2014.

LG: Optimus G, Nexus 4 y G2 Mini.

Cabe mencionar que los modelos de iPhones han sido lanzados entre los años 2013 y 2014, por lo que ya no reciben actualizaciones por parte de Apple desde hace algún tiempo. Los modelos de Android también no han recibido más actualizaciones de software y ahora no podrán tener la nueva actualización de WhatsApp.

VIDEO RECOMENDADO

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7