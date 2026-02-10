Estos son los distritos que más consumen agua en Lima

Lima y Callao registran un consumo promedio de 134 litros de agua potable por persona al día, una cifra que supera los niveles recomendados a nivel internacional y refleja los desafíos del uso del recurso en una ciudad ubicada en pleno desierto.

A este panorama se suma una marcada desigualdad en el acceso al servicio, ya que solo 19 de los 46 distritos cuentan con agua potable durante las 24 horas, según un informe elaborado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

¿QUÉ DISTRITOS DE LIMA CONSUMEN MÁS AGUA?

El ranking es encabezado por San Isidro, con 227 litros por persona al día, seguido de La Molina (208), Miraflores (199), San Borja (181) y Surco (179), distritos que concentran los mayores niveles de consumo en la capital.

El estudio advierte que estas diferencias evidencian brechas en el uso y la disponibilidad del agua potable, y plantea la necesidad de promover un consumo más eficiente y equitativo en Lima y Callao.

