Experto en inteligencia: “Chile, Cuba y EE. UU. son los países que más han espiado al Perú”

El exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia, Andrés Gómez de la Torre, afirmó que Chile, Cuba y Estados Unidos han sido históricamente los países que más han espiado al Perú, según registros históricos y documentos desclasificados.

Entrevistado en el podcast ‘Agente Encubierto’ de Latina Noticias, Gómez de la Torre señaló que el espionaje chileno se remonta a 1873, antes de la Guerra del Pacífico, cuando el embajador chileno en Lima obtuvo información clave sobre el tratado de alianza defensiva entre Perú y Bolivia.

El especialista recordó casos como el de Vargas Garayar, captado por los servicios chilenos y neutralizado por la FAP, así como el de Víctor Ariza Mendoza, suboficial de la Fuerza Aérea condenado por entregar información a Chile en pleno diferendo marítimo. También mencionó documentos de la Operación Cóndor, hallados en Paraguay, que evidencian la captación de oficiales peruanos y periodistas financiados por el general chileno Manuel Contreras para desestabilizar al país durante el gobierno de Velasco.

Respecto a Cuba, explicó que la influencia se intensificó en 1972, cuando el Perú estableció relaciones diplomáticas con la isla. “Cuba, con el respaldo de la KGB soviética, buscó usar al Perú como plataforma contra el régimen de Pinochet”, precisó.

Sobre Estados Unidos, Gómez de la Torre indicó que existen archivos desclasificados del Departamento de Estado que confirman operaciones de inteligencia en territorio peruano. También mencionó casos puntuales, como el del espía ecuatoriano Duchicela, descrito en el libro “Muerte en el Pentagonito”.

“El espionaje es inherente a la geopolítica. Cualquier potencia interesada en el desarrollo económico, político o en los mercados buscará saber qué hacemos”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO