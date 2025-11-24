Feriados del 8 y 9 de diciembre, ¿traerá un fin de semana largo?

Los días feriados son esperados por millones de personas en el país, pues muchos aprovecharán estos días para salir a pasear, irse de vacaciones o simplemente descansar. La buena noticia para muchos es que el mes de Diciembre tiene dos feriados juntos en sus primeros días.

Pues el próximo lunes 8 y martes 9 de diciembre, el Perú celebra la imagen de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, respectivamente. Por lo que muchos de peruanos tomarán estos días libres para descansar o salir de la rutina.

Al ver el calendario, los días feriados caen al inicio de semana, es decir, lunes y martes, por lo que se juntarán con el sábado y domingo y se generará un fin de semana largo en todo el país. Sin embargo, habrán personas que trabajen durante estos días y recibirán un pago extra.

Y es que quienes trabajen durante un feriado, sin descanso sustitutorio, deben recibir el pago del día feriado más la remuneración diaria con una sobretasa del 100 % ya que es ley, según el artículo 6 del Decreto Legislativo N.° 713 que los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado, aun sin asistir a laborar.

