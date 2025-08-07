Fundación Mbappe llegó a Perú y construyó una cancha sintética y un colegio

Agradecidos. La Fundación de Kylian Mbappé llamada “Inspired by KM” llegó a Perú para ofrecer oportunidades a diversos niños y jóvenes y así puedan experimentar y vivir la diversidad, especialmente en áreas como la educación y el desarrollo personal.

Ahora, dicha fundación ha estrenado una cancha sintética para que los niños y jóvenes puedan realizar deporte a diario, pero eso no es todo, sino que también está próximo a entregar un colegio para que los niños puedan educarse de la mejor manera.

La publicación fue compartida en las cuentas oficiales de la Fundación Mbappe donde además colocaron a las personas que se han visto beneficiadas por las obras.

El jugador francés también compartió las historias en su cuenta oficial y emocionó a millones de peruanos con las actividades que viene realizando en el país.

