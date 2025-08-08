Instagram se cayó y usuarios no pueden subir post a la red social

Lo último. Este viernes 8 de agosto, la red social Instagram se cayó, pues diversos usuarios han reportado problemas al subir historias y publicaciones a sus cuentas durante la última hora y la información va creciendo en Internet.

Según el portal Down Detector, la aplicación Instagram viene reportando problemas en la última hora al no poder hacer publicaciones. Cabe mencionar que hoy en día, miles de empresas y personas utilizan esta app para vender cosas, servicios y más, por lo que se han visto afectados.

Los problemas en Instagram iniciaron antes del mediodía (horario peruano) donde varias personas preguntaron sobre el hecho en la red social X (antes Twitter). “¿Soy yo o se cayó Instagram?”, “¿Instagram está caído?”, escribieron varios usuarios en X.

