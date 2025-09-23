Juegos online: los riesgos que enfrentan los niños y las señales de alerta para padres

En internet nada es lo que parece. Detrás de un avatar colorido que aparenta ser un adolescente, puede esconderse un adulto con malas intenciones. Los juegos online, diseñados para entretener a millones de usuarios, también representan un riesgo cuando no existe supervisión, ya que facilitan el contacto con desconocidos que buscan ganarse la confianza de los menores.

El periodista en tecnología, Jesús Veliz, advierte que la exposición es similar a dejar a un niño sin compañía en la calle. “Las plataformas existen así como existe la calle y los riesgos que todos los adultos conocemos. ¿Por qué deberíamos dejarlos solos en internet si es igual de peligroso que la calle?”, señaló a Latina Noticias.

RECOMENDACIONES Y SEÑALES DE ALERTA

Entre los juegos más populares de los niños y jóvenes aparece Roblox, que en el segundo trimestre del 2025 superó los 111 millones de usuarios activos diarios a nivel mundial. A través de chats privados, los niños pueden ser contactados por extraños que luego los invitan a migrar a otras plataformas como Discord, Telegram o WhatsApp. Según Veliz, es en estos espacios donde los abusadores de menores aprovechan para manipular e intimidar a los menores.

La reciente desaparición de una niña de 11 años en San Juan de Lurigancho encendió las alarmas. La menor fue contactada por un hombre de 39 años a través de un videojuego online y estuvo varios días desaparecida. Si bien fue ubicada, el caso despertó la preocupación de padres y autoridades sobre cómo proteger a los niños en internet.

Los expertos recomiendan supervisar de cerca la actividad digital de los menores y generar un espacio de confianza en casa. También sugieren estar atentos a señales de alerta como cambios de horario en el uso del celular, ansiedad por conectarse, conversaciones que el niño oculta o el hábito de encerrarse en la habitación para chatear. La mejor opción siempre será generar confianza con nuestros hijos, que sientan la seguridad de que si algo malo ocurre, nos lo puedan contar.

Asimismo, recuerde que la mayoría de videojuegos y aplicaciones cuentan con opciones de control parental en el menú de configuración. Estas herramientas permiten limitar el acceso al chat, decidir quién puede enviar mensajes y restringir interacciones con desconocidos. Sin embargo, la comunicación abierta con los hijos sigue siendo la mejor herramienta de prevención en la seguridad digital.

