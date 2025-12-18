Latina gana el Premio Ramón Remolina con documental “Nuestro oro”

La investigación periodística de Latina, “Nuestro oro: El costo de la minería ilegal en el Perú”, volvió a ser reconocida a nivel nacional. Latina Noticias fue uno de los grandes ganadores del XXI Premio Anual al Periodismo Ramón Remolina Serrano, otorgado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en una edición dedicada a visibilizar las economías ilegales y su impacto en el futuro del país.

En esta convocatoria, que reunió 45 trabajos periodísticos, Latina obtuvo el primer lugar con el reportaje “Nuestro oro: El costo de la minería ilegal en el Perú”, elaborado por José Vásquez, Carlos Huamán y Jorge Ipanaqué. El trabajo fue destacado por su profundidad investigativa y por exponer las consecuencias sociales, económicas y ambientales de esta actividad ilícita.

Durante la ceremonia de premiación, el presidente de la CCL, Roberto De La Tore, subrayó la importancia del periodismo de investigación en contextos complejos. Señaló que estos reconocimientos no solo valoran la técnica y la narrativa, sino también la valentía de quienes denuncian el accionar de redes criminales que buscan operar en las sombras.

De La Tore advirtió además sobre el riesgo que representan las economías ilegales para la democracia, especialmente de cara a las elecciones generales de 2026, e hizo un llamado a denunciar cualquier intento de infiltración de mafias criminales en los procesos políticos. En ese escenario, resaltó el rol de los periodistas como actores clave para la defensa del interés público.

MÁS MENCIONES PARA LATINA

Asimismo, el jurado otorgó menciones honrosas a investigaciones emitidas en distintos medios, entre ellas “Las tiktokeras de los kilates”, del programa Punto Final de Latina, reafirmando el protagonismo del canal en esta edición del premio. Con estos reconocimientos, Latina consolida su apuesta por el periodismo de investigación y su compromiso con la denuncia de problemáticas que afectan al país.

