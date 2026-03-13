Luto en el Parque de las Leyendas: Fallece Estrella, la icónica osa de anteojos

El Parque de las Leyendas anunció el deceso de Estrella, su ejemplar más representativo de osa de anteojos (Tremarctos ornatus). El animal murió este martes 10 de marzo a los 27 años en el zoológico de San Miguel, tras casi tres décadas bajo cuidado humano.

Estrella arribó al recinto con solo cuatro meses de edad, luego de ser recuperada del tráfico ilícito de especies. Con un peso de 138 kilos y una talla de 1.67 metros, destacó por su temperamento dócil, convirtiéndose en el emblema de la preservación de la fauna silvestre en el Perú.

SU ÚLTIMA APARICIÓN PÚBLICA Y EL FUTURO DE SU ESPECIE

Su reciente participación tuvo lugar el pasado 21 de febrero, durante el Día Mundial para la Protección de los Osos. En dicha jornada, la osa de anteojos interactuó con el público mediante actividades de enriquecimiento ambiental, como la ingesta de helados de fruta, mientras los especialistas educaban sobre las amenazas que enfrenta esta especie en peligro.

Tras la partida de Estrella, el Parque de las Leyendas mantiene bajo su custodia a otros cuatro osos de anteojos, la mayoría rescatados de situaciones de abandono o comercio ilegal.

El legado de Estrella refuerza el compromiso del centro por sensibilizar a la ciudadanía sobre la protección de los hábitats naturales y la biodiversidad nacional.

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