Mira aquí el más reciente documental de Latina: “Nuestros Glaciares”

Latina acaba de estrenar el documental “Nuestros Glaciares”, una investigación que busca llamar la atención sobre la urgente necesidad de proteger los ecosistemas del Perú frente al avance del cambio climático.

Un equipo periodístico de Latina Noticias, liderado por el director José Vásquez, recorrió diversas regiones del país para registrar la situación actual de los glaciares tropicales, gigantes de hielo que hoy se encuentran entre los más vulnerables del mundo.

Desde Cusco, conquistaron el majestuoso Quelccaya a 5,650 m.s.n.m., hábitat del resiliente ave conocida como ‘fringilo glaciar’. La expedición exploró la crítica situación hídrica en la Cordillera Blanca de Áncash, entre bosques de quenuales y lagunas de riesgo, culminando en el Huaytapayana de Junín.

Este documental, grabado en importantes glaciares peruanos, responde interrogantes vitales sobre la posible irreversibilidad de la cobertura glaciar. Examina profundamente cómo el deshielo transformará el clima y amenazará a las especies nativas. Además, detalla la grave alteración que sufrirá el suministro y la calidad del agua, recurso esencial para la agricultura, las ciudades y el equilibrio ecológico de la Amazonía.

Por si fuera poco, el retroceso de los glaciares en el Perú conlleva una amenaza latente: 528 lagunas, concentradas en los Andes centrales y del sur, corren riesgo de desborde. El cambio climático intensifica este peligro, donde avalanchas pueden romper diques y desatar aluviones devastadores que destruyen todo a su paso.

Este documental fusiona ciencia y aventura, mostrando la devastación, las costumbres locales y las medidas urgentes de mitigación. Es una invitación a comprender el impacto climático y valorar la vida que depende de estas montañas sagradas antes de que desaparezcan.

Puedes ver el documental completo en el canal de YouTube de Latina Noticias y en esta página web podrás encontrar información detallada sobre la investigación realizada a lo largo de dos meses por las cumbres más imponentes del Perú.