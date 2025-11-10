Miss Universo 2025: así puedes votar por la peruana Karla Bacigalupo y apoyarla rumbo al Top 30

Karla Bacigalupo está en Tailandia formando parte de las actividades del Miss Universo 2025. La peruana busca destacar entre más de un centenar de concursantes y lograr que la corona universal regrese al Perú por segunda vez.

Tras una semana marcada por la controversia entre el director Nawat Itsaragrisil y la representante mexicana Fátima Bosch, la organización de Miss Universo anunció -a través de sus redes sociales- el lanzamiento de su aplicación oficial, mediante la cual el público podrá votar por su candidata favorita y ayudarla a asegurar un lugar en el Top 30.

INICIAN LAS VOTACIONES DEL MISS UNIVERSO 2025

Esta edición de Miss Universo incorporó la votación en línea para varios premios especiales a través de su aplicación oficial. El público podrá elegir a las ganadoras de categorías como Miss Congeniality (por primera vez decidida por votación popular), Most Beautiful People, Beyond The Crown, Most Photogenic, People’s Choice, Best Skin, Best Evening Gown y Best National Costume.

En el caso de People’s Choice, la candidata más votada obtendrá un pase directo al Top 30 de la final. Actualmente, encabeza la lista Huong Giang, de Vietnam, con más de 60 mil votos; le siguen las representantes de Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Chile y Guinea Ecuatorial.

El formato de competencia se mantiene: primero se elegirá al Top 30, luego al Top 10, al Top 5 y finalmente al Top 3, de donde saldrá la nueva Miss Universo.

¿CÓMO VOTAR POR KARLA BACIGALUPO?

En el caso de Perú, Karla Bacigalupo lleva más de 4 mil votos en la aplicación oficial de Miss Universe.

Las votaciones estarán abiertas hasta el 18 de noviembre de 2025 a las 11:59 p.m. (hora local) y se pueden realizar a través de la app oficial disponible en App Store y Google Play.

“¡Vamos, Perú, por esa segunda corona universal!”, expresó emocionada antes de partir de Lima, evocando el histórico triunfo de Gladys Zender en 1957.

BACIGALUPO EN COMPETENCIA

Hace una semana iniciaron las actividades oficiales del Miss Universo 2025 en Bangkok, Tailandia, con el registro y primera sesión de fotos. Entre las 100 candidatas, la peruana Karla Bacigalupo destacó por su presencia, apareciendo en distintas listas de expertos como una de las favoritas.

Desde su partida de Lima, Karla Bacigalupo ha captado la atención de medios y seguidores. Fue despedida en el aeropuerto Jorge Chávez entre aplausos, banderas y pancartas con su imagen.

Al llegar a Tailandia, mostró respeto por el reciente fallecimiento de la reina madre Sirikit Kitiyakara, vistiendo un enterizo blanco con un lazo negro en señal de luto.

Durante la ceremonia de bienvenida, la peruana deslumbró con un vestido sirena bordado con pedrería, escote en V y capas de gasa iridiscente, presentándose con orgullo: “Karla Bacigalupo, Perú”.

