Muere Tim Curry a los 80 años: el actor que aterrorizó como Pennywise y se convirtió en ícono de ‘Rocky Horror’

Tim Curry, reconocido por interpretar al payaso Pennywise en la miniserie It y al icónico Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, falleció a los 80 años. La noticia fue confirmada por Variety, que informó que el actor murió el martes en Los Ángeles

Curry alcanzó la fama internacional en 1975 gracias a The Rocky Horror Picture Show, donde interpretó al excéntrico Dr. Frank-N-Furter. La producción se convirtió en una película de culto y su personaje quedó marcado como uno de los más memorables de su trayectoria.

Años después, el actor se enfrentó a uno de sus papeles más recordados por los amantes del terror: Pennywise, el payaso asesino de la miniserie It, adaptación de la novela homónima de Stephen King estrenada en 1990. Su interpretación se convirtió en una referencia del género y marcó a toda una generación.

A lo largo de su carrera, Curry también participó en películas como Clue, Legend, Mi pobre angelito 2: Lost in New York y Annie, además de desarrollar una importante trayectoria en teatro, televisión y doblaje.

En 2012, el actor sufrió un derrame cerebral que dejó importantes secuelas en su movilidad y lo llevó a utilizar una silla de ruedas. Pese a ello, continuó vinculado al mundo artístico, especialmente mediante trabajos de voz.

Con una trayectoria que abarcó varias décadas, Tim Curry deja un legado imborrable en el cine, el teatro y la televisión, gracias a personajes que continúan siendo recordados por millones de espectadores.