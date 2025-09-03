Mundial de desayunos de Ibai: ¿desde qué hora y cómo votar por el pan con chicharrón en la semifinal contra la marraqueta?

Este miércoles 3 de setiembre, a partir del mediodía, empezarán las votaciones por el mundial de desayunos realizado por el influencer español Ibai. El concurso en plataformas digitales enfrenta a dos desayunos típicos, uno por cada país, y el más votado en los comentarios resulta ganador.

Para esta ronda, compite Perú con el pan con chicharrón y Chile con la marraqueta con palta, realizada con pan batido o pan francés relleno con palta molida y sal en su versión más básica.

Ambos participantes llegaron a semifinales tras una ardua votación contra el bolón verde y encebollado de Ecuador, así como con el pan tumaca con jamón de España.

EL CLÁSICO DEL PACÍFICO

Los usuarios en redes sociales calificaron este enfrentamiento como el “Clásico del Pacífico” por la histórica rivalidad entre Perú y Chile. Los comentarios en las plataformas digitales del conocido influencer ya van evidenciando el favoritismo por cada país, así como las marcas se van haciendo presente. “El Perú no solo deayuna, el Perú PRODUCE el mejor desayuno del mundo: pan con chicharrón y tamal. ¡Perú es clave!”, se puede leer en uno de los comentarios realizado por la cuenta oficial del Ministerio de la Producción.

¿CÓMO VOTAR POR EL PAN CON CHICHARRÓN?

A partir del mediodía, hora peruana, podremos acceder a los videos publicados por Ibai en Instagram, TikTok y Youtube con relación al enfrentamiento Perú-Chile. A través de los comentarios, se podrá realizar la votación de la siguiente manera:

Instagram: a través de una encuesta en comentarios, debemos marcar nuestro voto por Perú en el perfil oficial de Instagram de Ibai (@ibaillanos).

TikTok: a diferencia de Instagram, debemos buscar el comentario realizado desde la cuenta oficial de Ibai (@ibaillanos), el que encontraremos con un check verificación celeste al lado, y mencione a Perú.

Youtube: dirigiéndonos a la sección de Shorts en el perfil oficial de Ibai (@IbaiLlanos), realizamos el mismo procedimiento que en TikTok, buscando el comentario relacionado a Perú realizado desde la cuenta oficial del influencer, esta vez resaltado en fondo negro.

La esperada semifinal ha generado gran cantidad de expectativa no solo entre público peruano o chileno, sino a nivel Latinoamérica, quienes definirán al ganador que pasará a la final.