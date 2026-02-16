Temas
Tendencias

Nayib Bukele reacciona a su insospechada presencia en los carnavales de Cajamarca

Tendencias
Nayib Bukele reacciona a su insospechada presencia en los carnavales de Cajamarca
Felipe Morales
Felipe Morales
El carnaval cajamarquino terminó cruzando fronteras por un detalle que llamó la atención de Nayib Bukele. Un grupo de ciudadanos elaboró una gran imagen del presidente de El Salvador, rodeada de personas disfrazadas de presos.

Desde sus redes sociales, el domingo 15 de febrero, Nayib Bukele publicó un primer breve y contundente mensaje: “¿Perú?”. Esa sola palabra bastó para desatar una ola de reacciones y debates entre usuarios peruanos y extranjeros.

Posteriormente, este lunes 16 de febrero, el Presidente de El Salvador volvió a referirse a las celebraciones de los carnavales en el Perú, precisando que el video en cuestión corresponde al “Carnaval en Celendín, Cajamarca, Perú”.

