Ola gigantesca tumba a reportero durante transmisión en vivo de noticiero | VIDEO

El oleaje violento del mar Cantábrico protagonizó un impactante suceso televisivo durante la emisión del noticiero ‘Euskadi Quédate’. Transmitiendo en vivo desde Ondarroa, Vizcaya, España, la emisión se interrumpió de manera repentina cuando el reportero fue alcanzado por la marejada.

Ubicado en el paseo marítimo, el periodista Sergio Ovejero informaba sobre el avance del temporal frente a un océano agitado. Mientras las crestas ya rebasaban el muro de contención, la fuerza climática irrumpió bruscamente en la grabación.

De forma imprevista, una gigantesca ola sobrepasó la barrera e impactó contra el reportero y el camarógrafo. La toma sufrió un fuerte sacudón y quedó totalmente cubierta por el agua antes de que la señal colapsara momentáneamente a causa del golpe.

Desde el estudio, la incredulidad fue inmediata. El conductor del programa, visiblemente asombrado por las imágenes, manifestó inquietud por la integridad de sus colegas e intercedió para verificar que estuvieran a salvo mientras el equipo técnico intentaba continuar con la transmisión.

Lo que acaba de ocurrir en #EuskadiQuedate . Vaya susto #EnDirecto #Television https://t.co/1HzYkYPYHK — Sebas Maspons (@SebasMaspons) October 22, 2026

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